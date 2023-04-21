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2 часа назад

Кассовые сборы фильма "Вызов" в первые сутки проката превысили 118 млн рублей

Катерина Саломе

Фильм "Вызов", часть которого была снята на борту МКС, показал первые финансовые результаты. Он вышел в кинотеатры 20 апреля, и к настоящему моменту, согласно данным Единой автоматизированной информационной системы, его кассовые сборы составили 118,6 миллиона рублей, а число зрителей почти достигло 200 тысяч человек.

Важно отметить, что эти данные включают в себя предварительную продажу билетов на выходные. В первый день проката картина была посмотрена 199,5 тысячами зрителей, а еще 160 тысяч человек заранее купили билеты на сеансы.

Почему «Вызов» доверили снимать режиссеру Шипенко

Хотя бюджет фильма не разглашается, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст ранее намекнул на его стоимость. Он признался, что что вложения в картину составляют менее миллиарда рублей.

Кассовые сборы фильма в день премьеры составили 63,8 миллиона рублей. На пятницу, 21 апреля, уже продано билетов на общую сумму 21,2 миллиона рублей. Билеты на субботу, 22 апреля, были проданы на сумму 20,2 миллиона рублей, а на воскресенье - на сумму 10,9 миллиона рублей.

Ранее мы писали о том, что Эрнст признался, что фильм «Вызов» был придуман еще в 2000 году.

Фильмы,Видео,Вызов,Константин Эрнст,Первый канал,
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