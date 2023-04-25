Обошел Де Ниро и стал легендой: 5 лучших фильмов с Аль Пачино

Американский актер, режиссер и сценарист Аль Пачино отмечает день рождения — 25 апреля ему исполняется 83 года. Он дебютировал в кино в 1969 году в фильме «Я, Натали», сыграв в нем незначительную второстепенную роль. В 1971 году он появился на больших экранах теперь уже в главной роли в драме «Паника в Нидл-Парке». С тех пор карьера звезды шла неизменно в гору.

Какие знаковые картины с участием Аль Пачино стоит посмотреть, чтобы познакомиться с его творчеством и талантом, рассказываем в материале «Рамблера».

Видео дня

«Крестный отец» (1972)

Революция в гангстерском кино и начало большого эпоса о семье крупного нью-йоркского мафиози, в которой наметился кризис. По сюжету сын Дона Вито Корлеоне возвращается с войны, но не выражает желания заняться жестоким семейным бизнесом. Его отец продолжает вести дела по старым правилам, но наступают иные времена, и появляются люди, желающие изменить сложившиеся порядки. На Дона Корлеоне совершается покушение.

«Лицо со шрамом» (1983)

Весной 1980 года был открыт порт Мэйриэл Харбор, и тысячи кубинских беженцев ринулись в Соединенные Штаты на поиски Американской Мечты. Один из них нашел ее на залитых солнцем улицах Майами. Богатство, власть и страсть превзошли даже самые невероятные его мечты. Его звали Тони Монтана. Мир запомнил его под другим именем — «Лицо со шрамом»…

Кадр из фильма "Лицо со шрамом"

«Запах женщины» (1992)

Заслуженный «Оскар» Аль Пачино за фильм о слепом полковнике, которые едет кутить в Нью-Йорк под присмотром нуждающегося в деньгах студента престижного колледжа. Случилось так, что путешествие этих двух потрясающе непохожих друг на друга людей изменило их жизни навсегда.

«Адвокат дьявола» (1997)

В Нью-Йорк прибывает молодой адвокат Кевин Ломакс. До этого он был известен тем, что защищал исключительно негодяев и притом не проиграл ни одного процесса. Правда, в мегаполисе его жена начинает страдать от кошмаров и всячески пытается уговорить мужа все бросить и уехать. Ломакс не придает словам возлюбленной должного внимания, но вскоре осознает свою ошибку… В главных ролях: Киану Ривз, Аль Пачино, Шарлиз Терон и другие.

«Ирландец» (2019)