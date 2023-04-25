Обошел Де Ниро и стал легендой: 5 лучших фильмов с Аль Пачино
Американский актер, режиссер и сценарист Аль Пачино отмечает день рождения — 25 апреля ему исполняется 83 года. Он дебютировал в кино в 1969 году в фильме «Я, Натали», сыграв в нем незначительную второстепенную роль. В 1971 году он появился на больших экранах теперь уже в главной роли в драме «Паника в Нидл-Парке». С тех пор карьера звезды шла неизменно в гору.
Какие знаковые картины с участием Аль Пачино стоит посмотреть, чтобы познакомиться с его творчеством и талантом, рассказываем в материале «Рамблера».
«Крестный отец» (1972)
Революция в гангстерском кино и начало большого эпоса о семье крупного нью-йоркского мафиози, в которой наметился кризис. По сюжету сын Дона Вито Корлеоне возвращается с войны, но не выражает желания заняться жестоким семейным бизнесом. Его отец продолжает вести дела по старым правилам, но наступают иные времена, и появляются люди, желающие изменить сложившиеся порядки. На Дона Корлеоне совершается покушение.
«Лицо со шрамом» (1983)
Весной 1980 года был открыт порт Мэйриэл Харбор, и тысячи кубинских беженцев ринулись в Соединенные Штаты на поиски Американской Мечты. Один из них нашел ее на залитых солнцем улицах Майами. Богатство, власть и страсть превзошли даже самые невероятные его мечты. Его звали Тони Монтана. Мир запомнил его под другим именем — «Лицо со шрамом»…
«Запах женщины» (1992)
Заслуженный «Оскар» Аль Пачино за фильм о слепом полковнике, которые едет кутить в Нью-Йорк под присмотром нуждающегося в деньгах студента престижного колледжа. Случилось так, что путешествие этих двух потрясающе непохожих друг на друга людей изменило их жизни навсегда.
«Адвокат дьявола» (1997)
В Нью-Йорк прибывает молодой адвокат Кевин Ломакс. До этого он был известен тем, что защищал исключительно негодяев и притом не проиграл ни одного процесса. Правда, в мегаполисе его жена начинает страдать от кошмаров и всячески пытается уговорить мужа все бросить и уехать. Ломакс не придает словам возлюбленной должного внимания, но вскоре осознает свою ошибку… В главных ролях: Киану Ривз, Аль Пачино, Шарлиз Терон и другие.
«Ирландец» (2019)
В центре сюжета находится гангстер Фрэнки Ширан, известный по кличке Ирландец, рассказывающий на смертном одре о своем темном прошлом. Ширан признается, что он научился без зазрения совести отнимать жизни на фронтах Второй мировой войны, а по возвращению в США нашел применение своим навыкам в криминальной сфере. Всего гангстер совершил около 25 заказных убийств. Фильм Мартина Скорсезе снят по книге «Я слышал, ты красишь дома» Чарлза Брандта и получил десять номинаций на «Оскар».