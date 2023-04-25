Не только темнокожие: как выглядят дочери Тритона в новой «Русалочке»

Трейлер новой «Русалочки» всколыхнул социальные сети: пользователи в комментариях наперебой обсуждали, что не так с ремейком, и даже предрекли ему полный провал. Однако создатели проекта продолжают делиться новыми подробностями предстоящей премьеры, которая состоится уже 26 мая. Так, они рассекретили, как будут выглядеть дочери Тритона. Об этом рассказываем в материале «Рамблера».

© Кадр из фильма "Русалочка"

Сестры Ариэль с постера нового диснеевского фильма «Русалочка» оказались разных рас, что уже вызвало очередную волну возмущения в социальных сетях. Пользователи пишут, что создатели ремейка зашли слишком далеко в попытках угодить всем и каждому и призывают чуть ли не бойкотировать проект. При этом представители «Дисней» по-прежнему стоят горой за картину, утверждая, что она достойна зрительского внимания.

Кадр из фильма "Русалочка"

Напомним, по сюжету юная русалка Ариэль, дочь подводного короля Тритона, спасает принца Эрика и влюбляется в него. Однако девушка не может быть с ним вместе из-за отсутствия человеческого облика. Тогда она идет на сделку с подводной ведьмой Урсулой — та дает ей ноги, но взамен отбирает голос. Ариэль дано три дня на то, чтобы найти и поцеловать Эрика, иначе девушка навсегда останется в услужении ведьмы.