Не только темнокожие: как выглядят дочери Тритона в новой «Русалочке»
Трейлер новой «Русалочки» всколыхнул социальные сети: пользователи в комментариях наперебой обсуждали, что не так с ремейком, и даже предрекли ему полный провал. Однако создатели проекта продолжают делиться новыми подробностями предстоящей премьеры, которая состоится уже 26 мая. Так, они рассекретили, как будут выглядеть дочери Тритона. Об этом рассказываем в материале «Рамблера».
Сестры Ариэль с постера нового диснеевского фильма «Русалочка» оказались разных рас, что уже вызвало очередную волну возмущения в социальных сетях. Пользователи пишут, что создатели ремейка зашли слишком далеко в попытках угодить всем и каждому и призывают чуть ли не бойкотировать проект. При этом представители «Дисней» по-прежнему стоят горой за картину, утверждая, что она достойна зрительского внимания.
Напомним, по сюжету юная русалка Ариэль, дочь подводного короля Тритона, спасает принца Эрика и влюбляется в него. Однако девушка не может быть с ним вместе из-за отсутствия человеческого облика. Тогда она идет на сделку с подводной ведьмой Урсулой — та дает ей ноги, но взамен отбирает голос. Ариэль дано три дня на то, чтобы найти и поцеловать Эрика, иначе девушка навсегда останется в услужении ведьмы.
Главные роли в картине сыграли Холли Бейли, Джона Хауэр-Кинг, Мелисса Маккарти, Хавьер Бардем, Симон Эшли и другие. Многие неоднозначно восприняли выбор темнокожей актрисы на главную роль. За три дня трейлер «Русалочки» собрал почти миллион дизлайков.