3 важные сцены, которые вырезали из легендарных фильмов

Ни для кого не секрет, что на этапе монтажа режиссеры нередко избавляются от тех или иных сцен. Какие-то кажутся им неубедительными, а иные и вовсе бессмысленными.

© Кадр из фильма "Бегущий по лезвию"

Однако порой случается так, что из кинолент вырезают крайне важные эпизоды, которые смогли бы многое объяснить поклонникам фильма.

Подробнее о таких сценах – в материале "Рамблера".

"Бегущий по лезвию", 1982

Зрители гадали – является Рик Декард андроидом или нет, ведь эта теория то подтверждалась, то опровергалась. В окончательном режиссерском варианте, который не был показан в кино, все прояснилось: Декард и впрямь имеет кибернетическое происхождение. Неслучайно он находит оригами с единорогом, а затем видит сны с ним.

Звездные войны: Эпизод 6 — Возвращение Джедая, 1983

Кадр из фильма "Звездные войны: Эпизод 6 – Возвращение Джедая"

Поклонников культовой саги несколько десятилетий мучил вопрос – почему Оби-Ван не решался рассказать Люку, кем на самом деле является Дарт Вейдер? Зачем долгие годы он утаивал эту информацию?

Ответ на этот вопрос оказался спрятан в вырезанной сцене "Возвращения Джедая". Умирающий Йода говорит Люку:

"Оби-Ван давно бы тебе все рассказал, если бы я дал ему на то дозволение".

"Властелин колец: Две крепости", 2002