3 важные сцены, которые вырезали из легендарных фильмов
Ни для кого не секрет, что на этапе монтажа режиссеры нередко избавляются от тех или иных сцен. Какие-то кажутся им неубедительными, а иные и вовсе бессмысленными.
Однако порой случается так, что из кинолент вырезают крайне важные эпизоды, которые смогли бы многое объяснить поклонникам фильма.
Подробнее о таких сценах – в материале "Рамблера".
"Бегущий по лезвию", 1982
Зрители гадали – является Рик Декард андроидом или нет, ведь эта теория то подтверждалась, то опровергалась. В окончательном режиссерском варианте, который не был показан в кино, все прояснилось: Декард и впрямь имеет кибернетическое происхождение. Неслучайно он находит оригами с единорогом, а затем видит сны с ним.
Звездные войны: Эпизод 6 — Возвращение Джедая, 1983
Поклонников культовой саги несколько десятилетий мучил вопрос – почему Оби-Ван не решался рассказать Люку, кем на самом деле является Дарт Вейдер? Зачем долгие годы он утаивал эту информацию?
Ответ на этот вопрос оказался спрятан в вырезанной сцене "Возвращения Джедая". Умирающий Йода говорит Люку:
"Оби-Ван давно бы тебе все рассказал, если бы я дал ему на то дозволение".
"Властелин колец: Две крепости", 2002
И грубый Боромир, и обходительный Фарамир неслучайно яростно и даже маниакально требуют у хоббитов кольцо. Их упорство объясняется в сцене, которую вырезали во время монтажа. В этом эпизоде отец дает братьям жесткие наставления, объясняя, почему они должны заполучить кольцо во что бы то ни стало.