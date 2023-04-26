Режиссер Стивен Спилберг жалеет о том, что в обновленной версии фильма 1982 года "Инопланетянин" заменил оружие на рации. Его слова приводит Deadline.

По мнению Спилберга, он допустил ошибку. Стоило учесть, что "Инопланетянин" — продукт своей эпохи. Теперь режиссер считает, что недопустимо менять фильм вслед за изменениями, которые происходят в мире: ни по собственному желанию, ни по чьей-то воле.

Режиссер вспомнил, что его самого задело, что "федеральные агенты приближались к детям с обнаженным огнестрельным оружием". Тогда он решил заменить оружие на портативные рации. Тем не менее, спустя годы Спилберг не считает то решение правильным.