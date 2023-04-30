105-летие со дня основания «Ленфильма»: как создавались самые известные фильмы студии

В апреле 1918 года был учрежден Петроградский кинокомитет северных коммун, ставший в итоге киностудией «Ленфильм», на которой было снято большое количество легендарных фильмов.

© Кадр из фильма "Чапаев"

«Комсомолка» собрала интересные факты о самых известных лентах киностудии.

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«Чапаев»

Одной из первых по-настоящему народных картин «Ленфильма» стал снятый в 1934 году «Чапаев». Картину про комдива Василия Чапаева в первые годы показа посмотрело больше трех миллионов зрителей. Фильм имел оглушительный успех не только на родине, но и в США, Италии, Чехословакии и странах Азии.

При этом первый сценарий про Чапаева привел режиссеров братьев Васильевых в ужас. Его сочинила Анна Фурманова - жена Дмитрия Фурманова, который сам служил у легендарного комдива и написал про него роман.

«Но идея снять картину о красном комдиве их очень захватила. Васильевы с головой погрузились в работу. Встречались с теми, кто служил с Чапаевым, с ветеранами Гражданской войны - и не только с «красными», но и с «белыми», изучали документы в архивах», - отметил историк кино Александр Поздняков.

В итоге, по его словам, образ Чапаева, созданный ими, получился совсем не похожим на оригинал. Но в трактовке режиссеров Василий Чапаев стал «рыцарем без страха и упрека, почти мифологической фигурой».

«Если сравнивать с современными персонажами, то я бы сказал, что он походит на Бэтмена - молчаливый герой в черной развевающейся бурке... Папаха, бурка, шашка и «конь-огонь», который несет его над землей, раздираемой распрями гражданской», - отметил он.

При этом в картине чувствуется влияние американских вестернов, которые в то время находились на пике популярности в США, и Васильевы имели к ним доступ. Фильм так полюбился зрителям, что в 1930-х годах даже ходила легенда о том, что якобы в одном из кинотеатров показывали ленту, где Чапаев не умирает в конце.

«Шерлок Холмс и доктор Ватсон»

Настоящей классикой стал и мини-сериал о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Он принес исполнителю главной роли Василию Ливанову орден Британской империи и стал настоящей легендой и эталоном фильмов об английском сыщике.

При этом изначально приключения должен был завершить четвертый фильм - «Сокровища Агры». Однако актеров удалось уговорить продолжить съемки, несмотря на то, что у Ливанова сложились очень натянутые отношения с режиссером Игорем Масленниковым.

Актер, по воспоминаниям съемочной группы, вообще отличался вспыльчивым характером. Его и на роль утвердили лишь благодаря ведущему оператору Юрию Векслеру, который заявил: «Если не будет Ливанова - то и меня не будет».

В итоге Ливанов и Масленников разругались так, что не общались долгие 40 лет. В 2022 году Игоря Масленникова не стало. С Ливановым он так и не помирился.

Интересным фактом является и то, что во всех сценах, где Шерлок Холмс по сценарию курил трубку, исполнитель главной роли курил ее по-настоящему.

«Я вообще в ту пору был заядлым курильщиком. Доходило до смешного: режиссер командует «Снято!», я откладываю трубку и достаю сигареты. А потом, когда фильм уже шел на телеэкранах, мне позвонил Олег Даль и сказал: «Слушай, я потрясен. У тебя трубка - будто часть тела!» Это был, пожалуй, один из самых необычных комплиментов, которые я слышал», - вспоминал Василий Ливанов.

«Человек-амфибия»

Одним из самых сложных в плане съемок для киностудии стал фильм «Человек-амфибия». Сначала оператор Эдуард Розовский и режиссер Владимир Чеботарев никак не могли найти место, где будут снимать картину.

«В итоге выбор пал на бухту Бати-лиман в Крыму, со всех сторон окруженную горами и лесом. А дальше начались новые сложности. К бухте не было нормального подъезда, и от ближайшего шоссе к месту съемок пришлось прокладывать просеку - вырубать реликтовые деревья», - отметил историк кино Александр Поздняков.

Бюджет фильма, изначально составлявший около 400 тысяч рублей, стремительно увеличивался. В конце концов директора картины Ивана Провоторова отстранили от производства из-за перерасхода средств. Сложными были и подводные съемки,

в ходе которых Владимир Коренев, исполнитель роли Ихтиандра, однажды чуть не погиб.

«Его утянуло на дно железной цепью. В другой сцене Анастасия Вертинская, игравшая Гуттиэрре, должна была медленно и красиво погрузиться на дно. Для этого ей в купальник подкладывали металлические грузики. Вертинская задерживала дыхание и ныряла; при этом вне кадра ее страховали водолазы», - отметил Поздняков.

Выйдя в прокат, фильм «Человек амфибия» имел огромный успех, за год его посмотрело больше 60 миллионов человек. Однако фильм крайне не понравился критикам, которые назвали его «третьесортной подделкой».

«Полосатый рейс»

В 1961 году киностудия выпускает еще один культовый фильм – «Полосатый рейс». Именно здесь советскому зрителю впервые показали обнаженную натуру в виде голого и намыленного Евгения Леонова, убегающего от тигра.

Из-за того, что в съемках участвовали хищники, актерам, а особенно исполнителю одной из главных ролей Евгению Леонову, приходилось работать порой в экстремальных условиях. Особенно сложно далась ему сцена в ванной.

«Я присутствовал на съемках этой сцены. Снималась она в павильонах «Ленфильма», в специально построенных декорациях. И могу точно сказать: никакого стекла там и в помине не было! - рассказал изданию один из операторов картины Владимир Долинин. - Леонов боялся, конечно, и уговаривали его долго, но в конце концов отсняли все как есть. Правда, чтобы тигр обратил на него внимание, Леонову под голову положили кусок мяса. А под самой ванной прятался дрессировщик, который контролировал ситуацию».