4 нелепые выдумки из кино, в которые верит большинство
Подчас режиссеры в своих фильмах так активно эксплуатируют те или иные мифы, что мы неосознанно начинаем в них верить.
А между тем эти мифы не имеют ничего общего с реальностью.
Подробнее о самых распространенных заблуждениях, которые можно встретить в кино – в материале "Рамблера".
Спецагенты ведут роскошный образ жизни
В серии фильмов про Джеймса Бонда или в картине "Миссия невыполнима" мы видим агентов под прикрытием, которые живут на широкую ногу: они ездят в люксовых автомобилях, посещают лучшие рестораны и совсем не пытаются улизнуть от глаз общества. А между тем одна из главных задач тайных агентов – не выделяться.
Падающего человека можно удержать за руку
В остросюжетных фильмах нередко можно встретить сцену, в которой один из героев спасает другого от падения, схватив его за руку. Однако в реальной жизни спасти человека таким образом практически невозможно. Более того, спаситель также может погибнуть или получить увечья.
Из разбрызгивателя течет чистая вода
Помните эпизоды в кино, в которых срабатывает пожарная сигнализация, после чего разбрызгиватели начинают заливать помещение водой? Обычно в таких сценах герои ведут себя так, словно попали под обыкновенный дождь. Однако, как отмечают интернет-пользователи, вода из разбрызгивателей, как правило, грязная и плохо пахнет.
Носить ножны на спине – нормально
В сериале "Ведьмак", а также во многих фильмах про Средневековье герои носят меч в ножнах на спине. Возможно, это выглядит эффектно, но на деле крайне непрактично. Весьма сложно доставать и вкладывать острый меч в ножны вслепую. К тому же велика вероятность себя поранить.