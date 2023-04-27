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4 нелепые выдумки из кино, в которые верит большинство

Подчас режиссеры в своих фильмах так активно эксплуатируют те или иные мифы, что мы неосознанно начинаем в них верить.

4 нелепые выдумки из кино, в которые верит большинство
© Кадр из фильма "007: Спектр"

А между тем эти мифы не имеют ничего общего с реальностью.

Подробнее о самых распространенных заблуждениях, которые можно встретить в кино – в материале "Рамблера".

Спецагенты ведут роскошный образ жизни

Кадр из фильма "007: Спектр"

В серии фильмов про Джеймса Бонда или в картине "Миссия невыполнима" мы видим агентов под прикрытием, которые живут на широкую ногу: они ездят в люксовых автомобилях, посещают лучшие рестораны и совсем не пытаются улизнуть от глаз общества. А между тем одна из главных задач тайных агентов – не выделяться.

Падающего человека можно удержать за руку

Кадр из фильма "Титаник"

В остросюжетных фильмах нередко можно встретить сцену, в которой один из героев спасает другого от падения, схватив его за руку. Однако в реальной жизни спасти человека таким образом практически невозможно. Более того, спаситель также может погибнуть или получить увечья.

Из разбрызгивателя течет чистая вода

Кадр из фильма "Невидимка"

Помните эпизоды в кино, в которых срабатывает пожарная сигнализация, после чего разбрызгиватели начинают заливать помещение водой? Обычно в таких сценах герои ведут себя так, словно попали под обыкновенный дождь. Однако, как отмечают интернет-пользователи, вода из разбрызгивателей, как правило, грязная и плохо пахнет.

4 нелепых киноляпа, которые разозлили внимательных зрителей

Носить ножны на спине – нормально

Кадр из сериала "Ведьмак"

В сериале "Ведьмак", а также во многих фильмах про Средневековье герои носят меч в ножнах на спине. Возможно, это выглядит эффектно, но на деле крайне непрактично. Весьма сложно доставать и вкладывать острый меч в ножны вслепую. К тому же велика вероятность себя поранить.

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