4 нелепые выдумки из кино, в которые верит большинство

Подчас режиссеры в своих фильмах так активно эксплуатируют те или иные мифы, что мы неосознанно начинаем в них верить.

© Кадр из фильма "007: Спектр"

А между тем эти мифы не имеют ничего общего с реальностью.

Подробнее о самых распространенных заблуждениях, которые можно встретить в кино – в материале "Рамблера".

Спецагенты ведут роскошный образ жизни

Кадр из фильма "007: Спектр"

В серии фильмов про Джеймса Бонда или в картине "Миссия невыполнима" мы видим агентов под прикрытием, которые живут на широкую ногу: они ездят в люксовых автомобилях, посещают лучшие рестораны и совсем не пытаются улизнуть от глаз общества. А между тем одна из главных задач тайных агентов – не выделяться.

Падающего человека можно удержать за руку

В остросюжетных фильмах нередко можно встретить сцену, в которой один из героев спасает другого от падения, схватив его за руку. Однако в реальной жизни спасти человека таким образом практически невозможно. Более того, спаситель также может погибнуть или получить увечья.

Из разбрызгивателя течет чистая вода

Помните эпизоды в кино, в которых срабатывает пожарная сигнализация, после чего разбрызгиватели начинают заливать помещение водой? Обычно в таких сценах герои ведут себя так, словно попали под обыкновенный дождь. Однако, как отмечают интернет-пользователи, вода из разбрызгивателей, как правило, грязная и плохо пахнет.

Носить ножны на спине – нормально

Кадр из сериала "Ведьмак"