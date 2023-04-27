«Без ответа»: стоит ли смотреть новый боевик с Аной де Армас

В конце апреля состоялась премьера романтического экшен-боевика Декстера Флетчера «Без ответа». В главных ролях снялись Крис Эванс и Ана де Армас. Стоит ли картина потраченного времени, читайте в материале «Рамблера».

© Кадр из фильма "Без ответа"

Честный и хороший парень по имени Коул познакомился с загадочной Сэди, провел с ней ночь, но после этого девушка перестала выходить на связь. Герой хочет разыскать новую знакомую и узнает, что та работает секретным агентом ЦРУ. Прежде чем они успевают пойти на второе свидание, Коул и Сэди отправляются в приключение, чтобы спасти мир.

Критики в пух и прах разнесли картину, заявив, что «Без ответа» начинается как среднестатистический ромком с симпатичными звездами, но уже в середине картины команде опытных и успешных сценаристов нечего предложить зрителю, а химия между главными героями сходит на нет. При этом эксперты отметили, что фильм — приемлемый вариант на вечер и подходящий фон, под который можно заниматься рутинными делами. По их мнению, в боевике есть несколько действительно смешных эпизодов, яркая и динамичная завязка, а также просто красивые актеры, за которыми приятно наблюдать (хоть их игра и была иногда мимо кассы).

Пользователи также встретили картину без особого энтузиазма: «Актеры играют откровенно плохо: то ли сюжет картины действительно было не спасти звездным составом, поэтому они не особо-то и старались, то ли роли абсолютно не вяжутся с их исполнителями. Фильм досмотреть не смог — хотя люблю боевики. Но тут не прошибло».