Кино с психологом: жертвенная любовь в фильме «Слово для защиты»

Советский фильм «Слово для защиты» (1976 г) сразу понравился зрителю и профессионалам. Четыре громкие победы на Рижском кинофестивале были подтверждением того, что смысл кинокартины о славной доброй Валентине и ее адвокате Ирине был прочитан глубоко и верно.

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«Рамблер» узнал у психолога, чем опасно для женщины быть использованной в отношениях.

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Валентина Костина — типичная (как сейчас принято называть в популярной психологии) «хорошая девочка». Всю себя она вкладывала в любимого человека Виталика Федяева. Вместе с ним она приехала в столицу из провинции, чтобы помочь мужчине выстроить блестящую научную карьеру.

При этом Федяев полностью материально зависел от Валентины. Но «хорошие девочки» настолько неистово могут любить, беззаветно отдавать всю энергию, деньги, время, что баланс в отношениях не нужен. Для Валентины куда важнее внимание Виталика, его теплый взгляд. Она прощает ему все: пренебрежение, измены, бесконечную боль, которую он причиняет. Она готова терпеть. И, кажется, готова терпеть бесконечно.

Основная проблема «хороших девочек» в том, что с детства их убеждают обслуживать интересы других. Им говорят «вот будешь стараться и тогда» получишь то, о чем мечтаешь. А большинство хороших девочек мечтают о признании в том, что они много делают. А еще они надеются, что их бесконечный вклад когда-то вернется в виде большой щедрой любви. В хороших девочках взращивают жертвенный компонент страдания, который во взрослой жизни притягивает партнера-нарцисса — холодного, меркантильного, который внаглую использует ресурсы того, кто его любит.

Эльвира Гарайшина Психолог, психоаналитик

Валентина готова мучиться и дальше. Она идет в театр, чтобы воочию увидеть новую женщину Федяева и тем самым сделать себе еще больнее. Но нарцисс Виталий поступает изощреннее. Он приходит домой к Валентине, занимается с ней любовью, а потом рассказывает, что скоро с будущей женой его ждет важная заграничная командировка. Только вот надо, чтобы Валентина никому ничего плохого о нем не рассказывала.

В любой «хорошей девочке» сидит очень плохая коварная женщина. В гневе она готова уничтожить все то, что тщательно строила годами. То же самое случилось с Валентиной. Она ощутила, насколько грубо Виталик ее использовал для своей карьеры, даже не стесняясь этого.

Эльвира Гарайшина Психолог, психоаналитик

В состоянии аффекта женщина включила на кухне газ, который, по ее плану, должен был его и ее убить.

И вот Валентину ждет немалый срок. А Виталика — светлая перспектива переезда в другую страну. Но адвокат Ирина Межникова догадывается, что Валентина не рядовая преступница, а жертва мученической любви.

Встречаясь со своей подопечной, адвокат все больше понимает и про себя. Если Валентина готова раствориться в любимом человеке, то Ирина со своим женихом Русланом холодна. Она рядом с ним не хорошая, не плохая. Она — чужая.

Эльвира Гарайшина Психолог, психоаналитик

После блестящей защиты на суде Валя может идти на свободу, возвращаться на работу, возможно, заново учиться любить. Не жертвенно, не нарцисса, а мужчину, который в ней увидит любимую женщину.

Но Ирина, поймав ожидающий взгляд Вали, устремленный в спину уходящего Федяева, с разочарованием понимает, что любовь ее подзащитной болезненна. Ее сложно вылечить. Валя будет всю жизнь ждать Федяева. И радоваться его успехам даже когда он будет женат и растить своих детей