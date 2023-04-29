Что известно о приквеле «Голодных игр»

Компания Lionsgate опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер фильма «Голодные игры: баллада о змеях и певчих птицах», который является приквелом франшизы. Мировая премьера картины запланирована на 17 ноября 2023 года. Что известно о проекте, рассказываем в материале «Рамбера».

© Кадр из фильма "Голодные игры: баллада о змеях и певчих птицах"

Сюжет фильма разворачивается за шестьдесят четыре года до событий «Голодных игр» и рассказывает о взаимоотношениях Люси и ее наставника, которым соглашается стать Кориолан Сноу, будущий президент Панема. Молодому человеку поручают подготовить из девушки и других участников игр звезд телешоу, а не просто выживающих.

Эта работа, как окажется, будет таить в себе гораздо больше вызовов для героя, чем он предполагал. В конечном итоге под угрозой окажется все, ради чего Кориолан работал долгие годы, и тогда ему придется выяснить, кто же он — певчая птица или змея.

Кадр из фильма "Голодные игры: баллада о змеях и певчих птицах"

В основу приквела легла одноименная книга Сьюзен Коллинз. Сценарий киноадаптации создал Майкл Лесли на основе материалов, написанных самой Коллинз и Майклом Арндтом. Режиссером картины выступил Френсис Лоуренс, а Нина Якобсон и Сьюзен Коллинз заняли кресла продюсеров проекта. Главные роли исполнили Рэйчел Зеглер, Том Блин, Питер Динклэйдж.