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Что известно о приквеле «Голодных игр»

Компания Lionsgate опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер фильма «Голодные игры: баллада о змеях и певчих птицах», который является приквелом франшизы. Мировая премьера картины запланирована на 17 ноября 2023 года. Что известно о проекте, рассказываем в материале «Рамбера».

Что известно о приквеле «Голодных игр»
© Кадр из фильма "Голодные игры: баллада о змеях и певчих птицах"

Сюжет фильма разворачивается за шестьдесят четыре года до событий «Голодных игр» и рассказывает о взаимоотношениях Люси и ее наставника, которым соглашается стать Кориолан Сноу, будущий президент Панема. Молодому человеку поручают подготовить из девушки и других участников игр звезд телешоу, а не просто выживающих.

Эта работа, как окажется, будет таить в себе гораздо больше вызовов для героя, чем он предполагал. В конечном итоге под угрозой окажется все, ради чего Кориолан работал долгие годы, и тогда ему придется выяснить, кто же он — певчая птица или змея.

Кадр из фильма "Голодные игры: баллада о змеях и певчих птицах"

В основу приквела легла одноименная книга Сьюзен Коллинз. Сценарий киноадаптации создал Майкл Лесли на основе материалов, написанных самой Коллинз и Майклом Арндтом. Режиссером картины выступил Френсис Лоуренс, а Нина Якобсон и Сьюзен Коллинз заняли кресла продюсеров проекта. Главные роли исполнили Рэйчел Зеглер, Том Блин, Питер Динклэйдж.

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Напомним, «Голодные игры», снятые по одноименному роману Сьюзен Коллинз рассказывают о деспотичном государстве будущего, которое ежегодно устраивает показательные игры на выживание. За шоу в прямом эфире следит весь мир. Жребий участвовать в очередных Играх выпадает юной Китнисс и тайно влюбленному в нее Питу. Они знакомы с детства, но теперь должны стать врагами. Ведь по нерушимому закону Голодных игр победить может только один из 24 участников. Судьям не важно, кто выиграет, главное — зрелище. И на этот раз зрелище будет незабываемым.

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