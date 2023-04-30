Фильм "Вызов" заработал почти 1 млрд рублей

Картина, которую снимали в космосе, стала одной из самых кассовых в 2023 году. К ночи 30 апреля фильм посмотрят 2,46 миллиона человек. По прогнозам экспертов, заработок проекта достигнет миллиарда рублей в ближайшие дни.