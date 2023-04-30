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Фильм "Вызов" заработал почти 1 млрд рублей

Фильм "Вызов" Клима Шипенко за 11 дней показа собрал 810 миллионов рублей, пишут "Аргументы и факты".

Фильм "Вызов" заработал почти 1 млрд рублей
© Кадр из фильма "Вызов"

Картина, которую снимали в космосе, стала одной из самых кассовых в 2023 году. К ночи 30 апреля фильм посмотрят 2,46 миллиона человек. По прогнозам экспертов, заработок проекта достигнет миллиарда рублей в ближайшие дни.

Фильм "Вызов" — первый художественный фильм, который снимали в космосе на борту Международной космической станции. Главную роль в картине исполнила Юлия Пересильд, она летала в космос вместе с режиссером Климом Шипенко.

Главная кинопремьера 2023 года: что пишут о российском фильме "Вызов"

Ранее Константин Эрнст рассказал, когда придумали фильм "Вызов".

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