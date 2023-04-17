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12 минут назад

Константин Эрнст признался, что фильм «Вызов» был придуман еще в 2000 году

Диана Товсепова

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал, что идея художественной картины «Вызов» была придумана еще в 2000 году, но тогда осуществить ее не удалось. Об этом сообщает ТАСС.

Эрнст признался, что фильм «Вызов» был придуман еще в 2000 году
Фото: Kinopoisk.ruKinopoisk.ru

Эрнст признался, что даже договаривался с руководством Роскосмоса и уже были готовы к подписанию документы. Подлинных причин продюсер не раскрыл, но обещанного пришлось ждать годами. При этом принципиально было по-настоящему снять картину в космосе.

Эрнст даже предлагал NASA провести некоторую часть съемок в американской части МКС. По словам продюсера, у них был вариант сценария, по которому актриса Юлия Пересильд общалась с астронавтом.

"Но NASA сказали «нет». Хотя у нас съемки в куполе, который является частью американского сегмента", — сказал он.

Напомним, «Вызов» — первый художественный фильм, снятый в космосе. По сюжету женщина-врач отправляется на орбиту, чтобы спасти космонавта.

Снятый в космосе фильм "Вызов" выйдет в прокат в 20 странах

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему Марию Миронову не пригласили сниматься в "Вызове".

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