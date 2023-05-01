5 лучших фильмов Уэса Андерсона

Один из представителей американского независимого кино, режиссер Уэс Андерсон отмечает день рождения — первого мая ему исполняется 54 года.

Какие фильмы стоит посмотреть, чтобы познакомиться с его творчеством, читайте в материале «Рамблера».

Видео дня

«Отель «Гранд Будапешт» (2014)

Фильм рассказывает об увлекательных приключениях легендарного консьержа Густава и его юного друга, портье Зеро Мустафы. Сотрудники гостиницы становятся свидетелями кражи и поисков бесценных картин эпохи Возрождения, борьбы за огромное состояние богатой семьи и… драматических изменений в Европе между двумя кровопролитными войнами XX века.

«Королевство полной луны» (2012)

Атмосферная сказка Уэса Андерсона о первой любви, которая рассказывает о паре влюбленных подростков, убегающих из-под присмотра взрослых. После обнаружения пропажи местный шериф начинает расследование, а вожатый лагеря бойскаутов организует поисковый отряд…

«Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники» (2007)

Три брата, которые не разговаривали друг с другом целый год после смерти отца, оказываются в поезде, едущем через Индию. Они встретились, вняв зову старшего из них воссоединиться в путешествии, которое должно помочь им понять и обрести себя, восстановив ослабшие семейные узы. Правда, сие благое действо уходит с нужного курса: недоверчивые родственники начинают переругиваться и пытаться драться, в результате чего оказываются высаженными посреди пустыни.

Кадр из фильма "Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники"

«Водная жизнь» (2004)

«Команда Зиссу» – это группа исследователей океана, которые снимают документальные фильмы о загадках подводного мира. Их глава Стив Зиссу немолод, несчастлив, потрепан жизнью, и недавно он потерял лучшего друга. Во время последней экспедиции его многолетнего напарника Эстебана на его же глазах растерзала редкая «акула-ягуар», поэтому Стив публично объявляет о запуске второй части документалки – хроники мести и убийства морского хищника…

«Семейка Тетенбаум» (2001)

Дети выросли и выпорхнули из родительского гнезда, но семья Тетенбаум решила воссоединиться, когда выяснилось, что отец семейства страдает неизлечимой болезнью, и жить ему осталось чуть больше шести недель. За это время мужчина постарается наверстать упущенное и уделить своим отпрыскам внимание, которым они были обделены в детстве. В главных ролях снялись Джин Хэкмен, Анжелика Хьюстон, Бен Стиллер, Гвинет Пэлтроу, Оуэн Уилсон, Билл Мюррей и другие.