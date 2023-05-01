Кино с психологом: что не так с героиней Раневской в «Подкидыше»

Анализ психологического состояния персонажей кинофильма является важной задачей для понимания их поступков и поведения.

© Кадр из фильма "Подкидыш"

Разбор проявлений эмоций, переживаний, страхов и ограничивающих убеждений помогает изучить как в жизни проявляются свойства, комплексы и психотип личности для более глубокого понимания механизмов взаимодействия с окружающими людьми.

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"Рамблер" поговорил с психологом и обсудил, какие психологические проблемы можно обнаружить у главной героини кинофильма "Подкидыш", которую блистательно сыграла Фаина Раневская.

Одним из наиболее интересных персонажей фильма является беспокойная и эмоциональная Ляля, которая изводит упрёками терпеливого мужа Мулю. Демонстрируя характер властной дамы, командующей мужем-подкаблучником, и одновременно изображая из себя «ранимое и нежное создание». Это проявляется в ее фразе: «Завтра же уеду к маме навсегда!» - восклицает она, добавляя с упреком: «а обещал на руках носить!»

Карина Конорева Эксперт кафедры «Коучинг» Академии социальных технологий, трансформационный коуч и интегральный психолог

Героиня, по словам эксперта, проявляет множество аспектов своей личности, делая персонажа ярким и замысловатым.

Мы видим Лялю как властную и яркую женщину, которая справляется со своими заботами, старается находить положительные моменты в происходящем вокруг, демонстрирует активность во всем. Но важный нюанс: она полностью перекладывает ответственность на мужа (купи воды, возьми ребенка на руки, задержи подозрительного гражданина) – бесхарактерного мужчину, ведомого и безынициативного.

Карина Конорева Эксперт кафедры «Коучинг» Академии социальных технологий, трансформационный коуч и интегральный психолог

Несмотря на то, что героиня Раневской выглядит вполне самодостаточной и уверенной в себе женщиной, в отличии от флегматичного Мули, демонстрирующего равнодушие ко всему происходящему, она все же проявляет свои внутриличностные переживания во внешней мир, ярко демонстрируя их в своих словах и поступках.

Например, Ляля третирует продавца газированной воды: «Меньше пены!». Затем устраивает «концерт», выбирая игрушки для ребёнка, да и вообще ведёт себя шумно, занимая собой много пространства, подсознательно компенсируя заботу к себе через внимание окружающих к ее эпатажной персоне.

Применяет манипуляции в своих целях, уговаривая маленькую девочку фильма ехать на дачу («Наташенька, чего ты хочешь — поехать на дачу или чтоб тебе оторвали голову?»)…

Она – идущая напролом сильная женщина с зонтиком, он – печальный добряк в фуражке, прячущийся от напора жены за газетой.

Как утверждает психолог, душевное и моральное состояние человека могут сформировать психологические проблемы личности, чаще всего они формируются в детско-юношеском возрасте, и затем «сопровождают» нас на протяжении всей жизни.

Таким образом, чтобы лучше понимать психологию женщины, мы должны учитывать, еще один фактор – предназначение женщины, а именно то, что женщина дарит этому миру жизнь. Природа через инстинкты все равно будет требовать того, для чего она нас создавала. Мы видим, что героиня ещё и несчастная женщина – ведь Ляля уже немолода, и у нее нет детей и скорее всего уже не будет, вероятно именно по этой причине она яростно схватила девочку Наташу.

Карина Конорева Эксперт кафедры «Коучинг» Академии социальных технологий, трансформационный коуч и интегральный психолог

В психологии тема структуры личности занимает большое внимание. Резюмируя психоанализ личности Ляли, можно вывести основные блоки психологических проблем, которые мы наблюдаем у героини:

Потребностно-мотивационные

Удовлетворение потребностей. Желание забрать ребенка себе, чтоб прожить роль мамы.

«Муля, не нервируй меня!»,

отчитала полицейского,

растолкала всех локтями на дороге. Страх и его чрезмерная компенсация – стать борцом.

Внутриличностные конфликты:

Замещение.

Подавление.

Проекция.

Отношение к себе.

Недостаток самоконтроля. Громкий голос, утвердительные команды, манипуляции мужем, как замещение своей потребности быть значимой и нужной.

Комплекс неполноценности:

Ляля, скорее всего, на подсознательном уровне чувствовала себя не цельной личностью, т.к. не реализовалась в главной роли женщины – роли матери. Учитывая исторический период времени, 40–е годы ХХ столетия, для которого характерны жесткие социальные рамки. Это может оказывать психологическое давление, если человек не проработал этот вопрос внутри себя.

Комплекс вины

Это очень распространенный комплекс. Ляля может подсознательно чувствовать сильную вину по отношению к мужу из-за того, что в их семье нет детей.

Межличностные конфликты:

Повышенная эмоциональность.

Тревожность.

Эмоциональная холодность.

Импульсивность.

В целом, героиня Раневской Ляля из фильма «Подкидыш» – это образ женщины с компенсорным типом характера (компенсирует, подменяет), что ярко выражено в сценах фильма. И в то же время, палитра чувств и эмоций делает ее жизнь насыщенной, трагической и искренней.

Карина Конорева Эксперт кафедры «Коучинг» Академии социальных технологий, трансформационный коуч и интегральный психолог

Как сказал однажды Альберт Эйнштейн: «Невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла. Нужно стать выше этой проблемы, поднявшись на следующий уровень».