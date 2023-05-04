Три лучших фильма с Одри Хепберн, получившие Оскар

Признанная икона киноиндустрии и королева стиля Одри Хепберн родилась 4 мая 1929 года в Бельгии. За 63 года своей жизни Одри успела завоевать мировую известность и покорила весь мир своим утонченным талантом и изящной красотой. "Рамблер" расскажет о трех лучших фильмах британской актрисы.

© Кадр из фильма

Одри Хепберн была оскароносной актрисой, которая снялась в относительно небольшом количестве фильмов, но многие из них остаются классикой.

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Хепберн родилась в 1929 году в Икселе, Брюссель. Ее семья переехала в Нидерланды в 1939 году после того, как Великобритания объявила войну Германии, а когда в 1940 году вторглась гитлеровская армия, они были вынуждены остаться еще на пять лет.

После окончания войны в 1945 году Хепберн начала заниматься балетом в Амстердаме, а после переезда в Лондон начала выступать в качестве хористки в нескольких мюзиклах. В то время она появлялась в небольших ролях в нескольких фильмах (в том числе в фильме 1951 года «Толпа на лавандовом холме»), где она не говорила, и была выбрана на главную роль в оригинальной бродвейской постановке «Джиджи».

Она прославилась главной ролью в фильме «Римские каникулы» (1953), сыграв принцессу, которая влюбляется в американского журналиста ( Грегори Пек ). Этот фильм принес ей «Оскар», «Золотой глобус» и премию BAFTA за лучшую женскую роль и прочно утвердил ее экранный образ очаровательной, искрометной и бесконечно очаровательной главной героини. Эта картина стала ее билетом на вершину киноолимпа.

Римские каникулы (1953)

Кадр из фильма "Римские каникулы"

Режиссер Уильям Уайлер. Сценарий Далтона Трамбо, Иэн Маклеллан Хантер, Джон Дайтон, рассказ Трамбо. В ролях Грегори Пек, Одри Хепберн, Эдди Альберт, Хартли Пауэр, Харкорт Уильямс, Маргарет Роулингс.

Энергичная романтическая комедия Уильяма Уайлера представила Хепберн миру, сделав ее объектом мечтаний для кинопродюсеров. «Римские каникулы» рассказывают о принцессе (Хепберн), которой наскучила ее роскошная жизнь. Хепберн также получила «Золотой глобус» и премию BAFTA за свою роль, которая прочно утвердила за ней экранный образ элегантной леди.

Сабрина (1954)

Режиссер Билли Уайлдер. Сценарий Билли Уайлдера, Эрнеста Лемана и Сэмюэля Тейлора. В ролях Хамфри Богарт, Одри Хепберн, Уильям Холден, Уолтер Хэмпден, Джон Уильямс, Марта Хайер, Джоан Вос.

Поскольку мир влюбился в Хепберн, неудивительно, что Хамфри Богарт и Уильям Холден пригласили красавицу на главную роль в своем фильме. В «Сабрине» она играет очаровательную дочь шофера, работающего на богатую семью Ларраби. Она была влюблена в Дэвида (Холдена) всю свою жизнь, и он внезапно начинает отвечать ей взаимностью. Фильм получил шесть номинаций на «Оскар», в том числе за лучшую женскую роль, лучшую режиссуру и лучший сценарий, выиграв статуэтку за ослепительные костюмы. Хепберн тогда проиграла в борьбе за Оскар Грейс Келли («Деревенская девушка»).

Завтрак у Тиффани (1961)

Режиссер Блейк Эдвардс. Сценарий Джорджа Аксельрода по повести Трумэна Капоте. В ролях Одри Хепберн, Джордж Пеппард, Патрисия Нил, Бадди Эбсен, Мартин Болсам, Микки Руни.