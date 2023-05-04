Три лучших фильма с Одри Хепберн, получившие Оскар
Признанная икона киноиндустрии и королева стиля Одри Хепберн родилась 4 мая 1929 года в Бельгии. За 63 года своей жизни Одри успела завоевать мировую известность и покорила весь мир своим утонченным талантом и изящной красотой. "Рамблер" расскажет о трех лучших фильмах британской актрисы.
Одри Хепберн была оскароносной актрисой, которая снялась в относительно небольшом количестве фильмов, но многие из них остаются классикой.
Хепберн родилась в 1929 году в Икселе, Брюссель. Ее семья переехала в Нидерланды в 1939 году после того, как Великобритания объявила войну Германии, а когда в 1940 году вторглась гитлеровская армия, они были вынуждены остаться еще на пять лет.
После окончания войны в 1945 году Хепберн начала заниматься балетом в Амстердаме, а после переезда в Лондон начала выступать в качестве хористки в нескольких мюзиклах. В то время она появлялась в небольших ролях в нескольких фильмах (в том числе в фильме 1951 года «Толпа на лавандовом холме»), где она не говорила, и была выбрана на главную роль в оригинальной бродвейской постановке «Джиджи».
Она прославилась главной ролью в фильме «Римские каникулы» (1953), сыграв принцессу, которая влюбляется в американского журналиста ( Грегори Пек ). Этот фильм принес ей «Оскар», «Золотой глобус» и премию BAFTA за лучшую женскую роль и прочно утвердил ее экранный образ очаровательной, искрометной и бесконечно очаровательной главной героини. Эта картина стала ее билетом на вершину киноолимпа.
Римские каникулы (1953)
Режиссер Уильям Уайлер. Сценарий Далтона Трамбо, Иэн Маклеллан Хантер, Джон Дайтон, рассказ Трамбо. В ролях Грегори Пек, Одри Хепберн, Эдди Альберт, Хартли Пауэр, Харкорт Уильямс, Маргарет Роулингс.
Энергичная романтическая комедия Уильяма Уайлера представила Хепберн миру, сделав ее объектом мечтаний для кинопродюсеров. «Римские каникулы» рассказывают о принцессе (Хепберн), которой наскучила ее роскошная жизнь. Хепберн также получила «Золотой глобус» и премию BAFTA за свою роль, которая прочно утвердила за ней экранный образ элегантной леди.
Сабрина (1954)
Режиссер Билли Уайлдер. Сценарий Билли Уайлдера, Эрнеста Лемана и Сэмюэля Тейлора. В ролях Хамфри Богарт, Одри Хепберн, Уильям Холден, Уолтер Хэмпден, Джон Уильямс, Марта Хайер, Джоан Вос.
Поскольку мир влюбился в Хепберн, неудивительно, что Хамфри Богарт и Уильям Холден пригласили красавицу на главную роль в своем фильме. В «Сабрине» она играет очаровательную дочь шофера, работающего на богатую семью Ларраби. Она была влюблена в Дэвида (Холдена) всю свою жизнь, и он внезапно начинает отвечать ей взаимностью. Фильм получил шесть номинаций на «Оскар», в том числе за лучшую женскую роль, лучшую режиссуру и лучший сценарий, выиграв статуэтку за ослепительные костюмы. Хепберн тогда проиграла в борьбе за Оскар Грейс Келли («Деревенская девушка»).
Завтрак у Тиффани (1961)
Режиссер Блейк Эдвардс. Сценарий Джорджа Аксельрода по повести Трумэна Капоте. В ролях Одри Хепберн, Джордж Пеппард, Патрисия Нил, Бадди Эбсен, Мартин Болсам, Микки Руни.
Хепберн отводится роль светской львицы Нью-Йорка с безупречным чувством стиля и склонностью к диким вечеринкам. Хотя она надеется выйти замуж за богатого человека, она влюбляется в писателя (Джордж Пеппард), который живет в ее доме. Даже если вы не смотрели фильм, вы видели культовый образ Хепберн в роли Холли, одетой в черное платье и перчатки, украшенной диадемой и с длинным мундштуком в руках. Этот персонаж сделал ее кумиром для девочек-подростков во всем мире. Генри Манчини получил «Оскар» за саундтрек и песню «Moon River, в соавторстве с Джонни Мерсером. Хепберн соревновалась за лучшую женскую роль, уступив Софи Лорен («Две женщины»).