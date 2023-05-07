Что посмотреть вечером: три лучших вдохновляющих весенних фильма

Вместе с весной в нашу жизнь возвращается долгожданное солнце, активный отдых, легкая одежда. Иногда, мы доходим до долгожданной весны настолько уставшими, что кажется даже приближающееся лето нас не вдохновляет — иногда это может исправить хороший фильм, который зарядит вас особенным настроением. "Рамблер" подобрал три фильма, после которых каждому захочется жить и радоваться теплу.

© Кадр из фильма "Хороший год"

Хороший год (2006)

В 2006 году зрители увидели легкую, с романтическим оттенком комедию-драму по мотивам романа об английском банкире, который переоценивает свою жизнь после того, как унаследовал французский виноградник своего дяди.

Макс (которого играет Рассел Кроу) живет в быстром лондонском ритме, в котором всех интересует только заработок, но вдруг он получает и известие о том, что его дядя Генри умер, оставив ему свое большое поместье в Провансе, где Макс в детстве проводил лето.

Макс, терзаясь сомнениями, отправляется на юг Франции, где вся его жизнь вдруг переворачивается, ему приходится спасать дядино поместье и решать множество совсем не лондонских проблем. При этом он встречает очаровательную дерзкую француженку в исполнении Марийон Котийар. Невероятные французские пейзажи, много вина, красивая утонченная женщина и зарождающаяся любовь — фильм точно заряжает на новую жизнь.

Мама Миа (2008)

Кадр из фильма "Мама Миа"

Любимый всеми экранизированный мюзикл Mamma Mia дарит зрителям то самое настроение веселья на свежем воздухе и общения с родными и близкими. Фильм погружает в атмосферу солнечной Италии, напоминает о загорелой коже и лазурном побережье — после просмотра остается приятное теплое послевкусие и желание скорее бежать на улицу и ловить солнце руками.

Вам письмо (1998)

Этот любимый поклонниками ромком с Мег Райан и Томом Хэнксом рассказывает о друзьях по переписке, которые влюбляются друг в друга в Интернете, несмотря на то, что в реальной жизни являются тайными врагами. Действие картины происходит весной в Нью-Йорке, что придает всему сюжету особенное настроение. Этот романтический фильм появился в конце 20 века и стал одной из первых картин, которая показала, как жизнь и любовь переходит в онлайн-пространство.