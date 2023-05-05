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3 самых переоцененных фильма по версии зрителей

Высокие рейтинги и престижные награды не всегда указывают на хороший фильм. По крайней мере, так считают сами зрители.

3 самых переоцененных фильма по версии зрителей
© Кадр из фильма "Дневник памяти"

Пользователи Reddit рассказали о самых переоцененных, по их мнению, картинах. И привели несколько весомых аргументов.

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Подробнее о некоторых из этих картин – в материале "Рамблера".

"Дневник памяти", 2004

Кадр из фильма "Дневник памяти"

В центре сюжета – отношения юноши и девушки из разных социальных слоев. После летнего романа судьба разлучает героев, но они все равно находят способ быть вместе.

Зрители отметили нереалистичность фильма и добавили, что действия персонажей лишены всякой логики:

"Я просто не понимаю, почему парень 20 лет спустя все еще одержим девушкой, с которой у него был летний роман в подростковом возрасте",

"По сюжету 2 человека, которые не имели почти ничего общего, «влюбились» друг в друга и прошли через множество глупых приключений, а потом каким-то образом остались вместе на всю жизнь".

"Влюбленный Шекспир", 1998

Кадр из фильма "Влюбленный Шекспир"

Оскароносный фильм повествует о том, как гениальный драматург не может придумать сюжет для очередной пьесы. В картине снялись звезды первой величины: Гвинет Пэлтроу, Колин Ферт, Бен Аффлек и другие.

По мнению зрителей, "Влюбленный Шекспир" – до смешного предсказуемая картина, которая лишь чудом удостоилась нескольких "Оскаров":

"Это самая банальная и предсказуемая история, которую выпустили с голливудского конвейера, а Голливуд снова демонстрирует свою бездарность и хвалит его",

"Мне он [фильм] показался скучной и лишенной вдохновения картиной. Проблема в том, что вы можете предвидеть все за километр: шутки, сюжет, отсылки к историческим личностям".

"Крестный отец", 1972

Кадр из фильма "Крестный отец"

Спустя 50 лет после выхода на экран криминальная сага Фрэнсиса Копполы считается классикой кинематографа, которая не теряет актуальности. Однако нашлись зрители, которые считают, что фильм переоценен.

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Одни отметили, что кинолента скучна, другие подчеркнули, что ее успех обусловлен лишь талантливой игрой актеров:

"Самый переоцененный фильм всех времен. Мне вроде бы понравилась игра Аль Пачино, Марлона Брандо и Джеймса Каана, но кроме этого в фильме нет ни одной действительно выдающейся детали",

"Что в этом фильме такого замечательного? Здесь нет настоящей сюжетной линии, а плохого акцента было достаточно, чтобы у меня разболелась голова. Этот фильм до умопомрачения скучен".

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