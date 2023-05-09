Лучшие фильмы про Великую Отечественную войну

Первые фильмы о Великой Отечественной войне появились еще до того, как война подошла к концу. Минуло много лет, но режиссеры продолжают обращаться к этой теме, чтобы подвиги предков оставались в памяти не только старших, но и младших поколений.

© Кадр из фильма "А зори здесь тихие..."

Подробнее о лучших фильмах про Великую Отечественную войну – в материале «Рамблера».

Видео дня

«Великая Отечественная», 1965

Этот документальный фильм в годы войны снимали 236 кинооператоров, 40 из которых погибли на боевом посту. В картине были использованы материалы киноархивов России, Германии, Венгрии, Югославии, Франции и других стран. Режиссером киноленты выступил Роман Кармен.

«А зори здесь тихие…», 1972

В центре сюжета группа девушек-зенитчиц, которые вынуждены вступить в бой с вражескими десантниками. Главные героини – обычные девушки, которые мечтают о любви и семье, но война внесла суровые коррективы в их жизнь, и теперь они должны бороться за свою родину.

«В бой идут одни старики», 1973

Кадр из фильма "В бой идут одни старики"

Военная драма Леонида Быкова – один из лучших советских фильмов про войну. Картина повествует о буднях летчиков-истребителей в годы Великой Отечественной войны. В год премьеры фильм собрал у экранов более 44 миллионов зрителей. Кроме того, кинолента не единожды удостаивалась престижных наград республиканских и международных кинофестивалей.

«Семнадцать мгновений весны», 1973

Легендарный сериал Татьяны Лиозновой рассказывает историю советского разведчика, который оказывается в Германии в канун окончания Великой Отечественной войны. Враги уверены, что он – штандартенфюрер СС Штирлиц.

«Брестская крепость», 2010

Кадр из фильма "Брестская крепость"

В основу сюжета легла история об обороне Брестской крепости, которой пришлось принять на себя удар немецко-фашистских захватчиков 22 июня 1941 года. В центре сюжета – командир полка Петр Гаврилов, комиссар Ефим Фомин и начальник 9-й погранзаставы Андрей Кижеватов.

«Судьба человека», 1959

Сергей Бондарчук снял военную драму, взяв за основу одноименный рассказ Михаила Шолохова. «Судьба человека» – это фильм про солдата, у которого Великая Отечественная война отняла все. Он лишился дома, семьи, попал в концлагерь. Однако, несмотря на все тяготы и невзгоды, ему удалось сохранить в себе человека – герой вновь обрел способность любить.

«Живые и мертвые», 1963

Кадр из фильма "Живые и мертвые"

Журналист Иван Синцов узнает о нападении немецких солдат на Советский союз будучи в южном отпуске. В качестве корреспондента герой отправляется на фронт, где становится свидетелем кровопролитных событий первых месяцев войны, когда советским войскам приходилось отступать.

«Иди и смотри», 1985

Кадр из фильма "Иди и смотри"

Военную драму Элема Климова неслучайно окрестили одним из самых страшных фильмов о войне. Сюжет картины развивается вокруг подростка, и зритель видит происходящие зверства войны его глазами. Роль в фильме «Иди и смотри» стала знаковой для актера Алексея Кравченко.

В 1943 году 16-летний белорусский мальчик Флера откапывает карабин среди обрывков колючей проволоки и пулеметных лент, а затем отправляется в лес к партизанам.

«Баллада о солдате», 1959

Юный солдат Алеша Скворцов совершает подвиг – он подбивает два немецких танка. Командование намерено представить Алексея к ордену, но он просит о небольшом отпуске, чтобы увидеть мать. По пути домой герой знакомится с разными людьми, и некоторые из встреч становятся для него судьбоносными.

«Свои», 2004

Военный боевик повествует историю сбежавших от немцев советских военнопленных, которые прячутся в сарае у деревенского старосты. Пока по всей стране бушует война, герои сталкиваются с личными страстями. Один из них влюблен в соседку, которая также привлекает местного полицейского. Последний намерен во что бы то ни стало устранить конкурента, но он еще не знает о том, что имеет дело со снайпером.

Главную роль в картине исполнил Богдан Ступка.

«Они сражались за Родину», 1975

Еще один легендарный фильм про события Великой Отечественной войны, режиссером которого стал Сергей Бондарчук. На этот раз он решил рассказать о подвиге рядовых солдат, которые в июле 1942-го подступают к Сталинграду. Их силы на исходе, но они не собираются сдаваться до тех пор, пока враг не сложит оружие.