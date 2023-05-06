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Одну из последних работ режиссера Жан-Люка Годара покажут на Каннском фестивале

На 76-м Каннском кинофестивале с 16 по 27 мая впервые покажут один из последних фильмов режиссера Жан-Люка Годара "Проделки войны". Премьера короткометражной ленты пройдет в рамках программы "Каннская классика", сообщается на сайте фестиваля.

Одну из последних работ Годара покажут на Каннском фестивале
© globallookpress.com

Фильм длится 20 минут и создан как трейлер к "фильму, который никогда не будет снят".

Кроме "Проделок войны", в "Каннской классике" покажут еще один фильм Годара — "Презрение", снятое в 1963 году. В програму входят также "Комната 666" Вима Вендерса, "Завороженного" Альфреда Хичкока

Помимо этого фильма, в программе покажут "Презрение" Годара 1963 года, а также "Комнату 666" Вима Вендерса, "Завороженный" Альфреда Хичкока, "Деревня" Леопольда Линдтберга и другие работы.

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Жаном-Люком Годаром

Французский режиссер Жан-Люк Годар умер 13 сентября 2022 года на 92-м году жизни. Он начинал как кинокритик, но вскоре с единомышленниками начал снимать собственные фильмы. Ему принадлежат ленты "На последнем дыхании", "Мужское-женское" и "Жить своей жизнью".

Ранее Мартин Скорсезе получил награду "Легенда кино".

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