Одну из последних работ Годара покажут на Каннском фестивале

На 76-м Каннском кинофестивале с 16 по 27 мая впервые покажут один из последних фильмов режиссера Жан-Люка Годара "Проделки войны". Премьера короткометражной ленты пройдет в рамках программы "Каннская классика", сообщается на сайте фестиваля.

Фильм длится 20 минут и создан как трейлер к "фильму, который никогда не будет снят".

Кроме "Проделок войны", в "Каннской классике" покажут еще один фильм Годара — "Презрение", снятое в 1963 году. В програму входят также "Комната 666" Вима Вендерса, "Завороженного" Альфреда Хичкока

Помимо этого фильма, в программе покажут "Презрение" Годара 1963 года, а также "Комнату 666" Вима Вендерса, "Завороженный" Альфреда Хичкока, "Деревня" Леопольда Линдтберга и другие работы.