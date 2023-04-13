$82.09-0.0989.76+0.03
3 часа назад

Режиссер Мартин Скорсезе получит награду "Легенда кино"

Мира Маркина

Режиссер Мартин Скорсезе в рамках фестиваля CinemaCon 27 апреля получит награду "Легенда кино". Об этом сообщает Deadline.

На фестивале также покажут первые кадры из грядущего фильма режиссера "Убийцы цветочной луны". Премьера киноленты пройдет на Каннском кинофестивале в мае, главную роль в картине исполнил Леонардо ДиКаприо.

Режиссер Мартин Скорсезе призвал автора "Таксиста" Пола Шредера не уходить из кино ради жены

В арсенале Скорсезе уже немало почетных наград, в числе которых "Эмми", "Грэмми", "Золотой глобус" и "Оскар".

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что ДиКаприо назвал новый фильм Скорсезе шедевром.

Актеры,Видео,Таксист,Оскар,Пол Шредер,Мартин Скорсезе,Леонардо ДиКаприо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий