Режиссер Мартин Скорсезе получит награду "Легенда кино"

Режиссер Мартин Скорсезе в рамках фестиваля CinemaCon 27 апреля получит награду "Легенда кино". Об этом сообщает Deadline.

На фестивале также покажут первые кадры из грядущего фильма режиссера "Убийцы цветочной луны". Премьера киноленты пройдет на Каннском кинофестивале в мае, главную роль в картине исполнил Леонардо ДиКаприо.

В арсенале Скорсезе уже немало почетных наград, в числе которых "Эмми", "Грэмми", "Золотой глобус" и "Оскар".