Звездный Лорд из "Стражей Галактики" — поклонник "Звёздных войн"

Актер Крис Пратт, который сыграл Звездного Лорда в "Стражах Галактики", согласился с тем, что его персонаж — большой фанат вселенной "Звездные войны". Актер рассказал об этом в интервью Comicbook.

© Кадр из фильма

Как отмечает Пратт, Звездный Лорд постоянно старался быть похожим на известных героев массовой культуры. Особенно заметно на него повлиял Хан Соло — его везде, кроме фильма "Хан Соло: Звёздные Войны. Истории", играл Харрисон Форд.