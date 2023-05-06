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Звездный Лорд из "Стражей Галактики" — поклонник франшизы "Звёздные войны"

Актер Крис Пратт, который сыграл Звездного Лорда в "Стражах Галактики", согласился с тем, что его персонаж — большой фанат вселенной "Звездные войны". Актер рассказал об этом в интервью Comicbook.

Звездный Лорд из "Стражей Галактики" — поклонник "Звёздных войн"
© Кадр из фильма

Как отмечает Пратт, Звездный Лорд постоянно старался быть похожим на известных героев массовой культуры. Особенно заметно на него повлиял Хан Соло — его везде, кроме фильма "Хан Соло: Звёздные Войны. Истории", играл Харрисон Форд.

По словам Пратта, Хан Соло дал характеру Звездного Лорда многие черты, повлиял на то, каким стал этот персонаж. Жизнь Звездного Лорда буквально посвящена подражанию поп-иконам.

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