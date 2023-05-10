Самые яркие картины об успешных людях: настраиваемся на работу
Возвращаться в рабочий режим после длительного перерыва всегда непросто. Хорошая мотивация вряд ли станет лишней в такой период.
На такой случай "Рамблер" собрал для читателей подборку фильмов, мотивирующих на трудовые подвиги и успех.
«В погоне за счастьем», 2006 год
Картина Габриэля Муччино с Уиллом Смитом в главной роли рассказывает историю Криса Гарднера – отца-одиночки, сумевшего пережить крайне тяжелый период в жизни своей и сына, и в итоге не просто заработать на жилье, еду и обучение в школе ребенка, но и стать одним из известнейших мотивационных ораторов и предпринимателей-миллионеров.
«Волк и Уолл-стрит», 2013 год
Одна из самых ярких кинолент, рассказывающих о величайшей истории успеха. В сюжете развитие карьеры инвестиционного брокера Джордана Белфорта, которого сыграл Леонардо ДиКаприо. История о том, как два обыкновенных парня благодаря своей харизме и хитрости смогли сколотить целое состояние практически из воздуха – на продаже никому не нужных в действительности акций, и организовать крупнейшую успешную фирму, деятельностью которой, правда, довольно скоро заинтересовались в ФБР.
«Стив Джобс», 2015 год
История, не требующая отдельных описаний. В сюжете картины рассказывается о том, как один из главных IT-гигантов мира создал компанию, известную всем. Через что Джобсу пришлось пройти, и как он добился того, чтобы продукция Apple, созданная им, стала главной на рынке.
«Дуэль братьев. История Adidas и Puma», 2016 год
Картина рассказывает о братьях Дасслер, которые в начале 20-х годов прошлого столетия смогли открыть фабрику обуви, в последствии ставшей самой популярной среди лучших спортсменов мира. Творческие разногласия, коммерческие находки и борьба за качество – из фильма вы узнаете, как два немецких предприниматели создали успешный бизнес, который в итоге разделился на две конкурирующих между собой компании, известные всему миру.