Самые яркие картины об успешных людях: настраиваемся на работу

Возвращаться в рабочий режим после длительного перерыва всегда непросто. Хорошая мотивация вряд ли станет лишней в такой период.

© Кадр из фильма "В погоне за счастьем"

На такой случай "Рамблер" собрал для читателей подборку фильмов, мотивирующих на трудовые подвиги и успех.

«В погоне за счастьем», 2006 год

Картина Габриэля Муччино с Уиллом Смитом в главной роли рассказывает историю Криса Гарднера – отца-одиночки, сумевшего пережить крайне тяжелый период в жизни своей и сына, и в итоге не просто заработать на жилье, еду и обучение в школе ребенка, но и стать одним из известнейших мотивационных ораторов и предпринимателей-миллионеров.

«Волк и Уолл-стрит», 2013 год

Одна из самых ярких кинолент, рассказывающих о величайшей истории успеха. В сюжете развитие карьеры инвестиционного брокера Джордана Белфорта, которого сыграл Леонардо ДиКаприо. История о том, как два обыкновенных парня благодаря своей харизме и хитрости смогли сколотить целое состояние практически из воздуха – на продаже никому не нужных в действительности акций, и организовать крупнейшую успешную фирму, деятельностью которой, правда, довольно скоро заинтересовались в ФБР.

«Стив Джобс», 2015 год

История, не требующая отдельных описаний. В сюжете картины рассказывается о том, как один из главных IT-гигантов мира создал компанию, известную всем. Через что Джобсу пришлось пройти, и как он добился того, чтобы продукция Apple, созданная им, стала главной на рынке.

«Дуэль братьев. История Adidas и Puma», 2016 год