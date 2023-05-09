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Что стало с золотой рыбкой из фильма "Волк с Уолл-стрит": видео

"Волк с Уолл-стрит" — американский фильм 2013 года, снятый режиссером Мартином Скорсезе.

Картина основана на реальных событиях и рассказывает о жизни биржевого маклера Джордана Белфорта, который стал мультимиллионером в 26 лет, занимаясь махинациями на фондовой бирже.

В сцене, где один из биржевых брокеров по имени Донни проглатывает золотую рыбку своего коллеги, была задействована настоящая рыба.

На съемочной площадке присутствовали специалисты по работе с животными, которые разрешили актеру всего три секунды подержать рыбку во рту, после чего он должен был выплюнуть ее обратно в аквариум.

Все дело в том, что согласно закону о жестоком обращении с животными, актеру было запрещено глотать рыбу. Об этом рассказал блогер @KinoInfa на своей странице в TikTok.

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Подробнее о том, как снимали сцену с золотой рыбкой в фильме "Волк с Уолл-стрит", смотрите в видео.

Ранее мы писали про удивительные факты о трех культовых фильмах.

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