5 напряженных триллеров о сложных отношениях и изменах

Для тех, кто одинаково любит захватывающие триллеры с неожиданными сюжетными поворотами и повествующие о сложностях взаимоотношений между мужчиной и женщиной мелодрамы. “Рамблер” собрал пять триллеров об изменах, которые, возможно, вы еще не смотрели.

© Кадр из фильма «Бункер»

«Оборотная сторона полуночи» (1977)

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Главная героиня, француженка Ноэль, знакомится с привлекательным американским летчиком Ларри, профессионалом своего дела, и влюбляется в него. Ноэль искренне верит во взаимность чувств, но, к сожалению, вскоре понимает, что ее ожидания не оправдались. Чтобы забыть о неприятном любовном опыте и отвлечься от грустных воспоминаний, героиня отправляется путешествовать по Европе. Несмотря на все попытки, забыть Ларри ей не удается. Вскоре она становится любовницей греческого магната, у которого, конечно же, есть в том числе частный самолет. Ноэль анонимно нанимает своего бывшего возлюбленного, ничего не подозревающего летчика Ларри в качестве пилота. Но француженку не интересуют его навыки пилотирования: она хочет отомстить ему за разбитое сердце.

«Идеальное убийство» (1998)

Эмили – жена богатого, но находящегося на грани разорения бизнесмена Стивена. Приевшаяся семейная жизнь настолько надоедает главной героине, что она заводит роман на стороне. В качестве любовника Эмили выбирает себе бедного, но обаятельного и молодого художника Дэвида. Обаятельный парень, который, как может показаться, в нее влюбляется. Как это нередко бывает, муж узнает об их романе и, пользуясь своим положением, быстро наводит справки о конкуренте. Выясняется, что Дэвид не просто художник.

«Выкуп» (2006)

У Нила и Эбби идеальная жизнь и не менее идеальные отношения. Однажды их дочь Софи похищают, и супругам приходиться соглашаться на все условия похитителя – Тома – во имя спасения дочери. В одночасье их жизнь оказывается во власти незнакомого им мужчины. Они неукоснительно следуют всем его наставлениям и выполняют выдвигаемые требования. Но постепенно пара начинает понимать, что этому человеку нужны не их деньги. Он стремится разрушить их жизнь, однако мотив Нилу и Эбби не известен.

«Бункер» (2011)

Однажды молодой талантливый дирижер по имени Адриан по возвращении домой обнаруживает видеосообщение от своей возлюбленной Белен. В записанном ролике она заявляет, что больше не любит героя и уходит от него. Вскоре после произошедшего, Адриан знакомится с официанткой Фабианой. Между переживающим горе дирижером и сочувствующей ему девушкой, по всем канонам, вспыхивает страсть. Она переезжает в его особняк, новоиспеченная пара наслаждается прелестями совместной жизни. Однако беззаботная жизни влюбленных нарушается посещением полиции, расследующей таинственное исчезновение бывшей невесты и подруги дирижера. Сама же Фабиана начинает чувствовать, что в доме происходит нечто странное.

«Вуайеристы» (2021)