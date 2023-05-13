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"Стражи Галактики 3" использовали рекордное количество пластического грима

Третья часть "Стражей Галактики" установила мировой рекорд по количеству пластического грима, который команда использовала на съемках. Об этом пишет Variety.

"Стражи Галактики 3" использовали рекордное количество грима
© Кадр из фильма "Стражи Галактики 3"

По данным издания, художник по гриму Алексей Дмитриев и художница по прическам Кэсси Руссек использовали 22,5 тысячи элементов сценического грима и 500 париков. Именно столько понадобилось, чтобы создать образы межгалактических героев.

До новых "Стражей Галактики" рекорд принадлежал семейной комедии "Гринч — похититель Рождества" с Джимом Керри в главной роли.

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Алексей Дмитриев рассказал, что всего над картиной работали 75 художников по гриму, а иногда это количество возрастало до 90 человек. Так удавалось экономить время, поскольку над одним гримом работали по двое художников.

Ранее режиссер "Стражей Галактики" назвал третий фильм самым длинным в трилогии.

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