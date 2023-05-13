"Стражи Галактики 3" использовали рекордное количество грима

Третья часть "Стражей Галактики" установила мировой рекорд по количеству пластического грима, который команда использовала на съемках. Об этом пишет Variety.

© Кадр из фильма "Стражи Галактики 3"

По данным издания, художник по гриму Алексей Дмитриев и художница по прическам Кэсси Руссек использовали 22,5 тысячи элементов сценического грима и 500 париков. Именно столько понадобилось, чтобы создать образы межгалактических героев.

До новых "Стражей Галактики" рекорд принадлежал семейной комедии "Гринч — похититель Рождества" с Джимом Керри в главной роли.