Звезду "Русалочки" наградят высшим призом в Сан-Себастьяне

Звезду "Русалочки" Хавьера Бардема наградят специальным призом кинофестиваля в Сан-Себастьяне
Актеру Хавьеру Бардему вручат специальную награду кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Об этом пишет Variety.
Звезда "Русалочки" получит самую высокую награду сан-себастьянского кинофестиваля за выдающиеся достижения в профессии и вклад в развитие кино. Приз называется Donostia. До Бардема в испанском кинематографе его получали пять человек.
71 международный кинофестиваль в испанском Сан-Себастьяне пройдет с 22 по 30 сентября.