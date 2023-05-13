Звезду "Русалочки" наградят высшим призом в Сан-Себастьяне

Актеру Хавьеру Бардему вручат специальную награду кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Об этом пишет Variety.

Звезда "Русалочки" получит самую высокую награду сан-себастьянского кинофестиваля за выдающиеся достижения в профессии и вклад в развитие кино. Приз называется Donostia. До Бардема в испанском кинематографе его получали пять человек.