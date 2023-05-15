5 захватывающих фильмов про временные парадоксы

Если вам пришлись по душе "Эффект бабочки" и "Счастливого дня смерти", советуем посмотреть и другие фильмы с подобным построением сюжета. "Рамблер" расскажет, на какие из них стоит обратить внимание.

© Кадр из фильма "Ошибка времени"

“Пиджак” (2004)

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Бывший военный Джек, получивший ранение головы в ходе войны в Персидском заливе, возвращается в родной город. Обстоятельства складываются не лучшим образом для героя: в какой-то момент ему предъявляют обвинение в убийстве полицейского, о котором он ничего не помнит. Из-за приступов амнезии его признают невменяемым и отправляют в психиатрическую больницу для прохождения курса лечения. За него берется использующий экспериментальные и отнюдь не гуманные методы лечения доктор Беккер. Периодически ветерана войны помещают в камеру морга, предварительно надев на него смирительную рубашку. Во время такого “сеанса” главный герой переносится в будущее и узнает, что умрет в течение нескольких дней. Параллельно Джек знакомится с девушкой, с которой они попытаются нарушить планы судьбы.

"Треугольник" (2009)

Главная героиня Джесс по приглашению своего приятеля оказывается на борту яхты в компании его друзей. Погода вносит коррективы в планы молодых людей на спокойную морскую прогулку: начинается сильнейший шторм, который переворачивает судно. Оставшиеся в живых после крушения из последних сил стараются удержаться на плаву в ожидании помощи. В какой-то момент в их поле зрения попадает лайнер, на который они забираются. Однако с ним все не так просто: имеющиеся на борту часы остановлены на определенном времени, а на самом лайнере как будто бы никого нет. При этом героев не покидает ощущение постоянной слежки.

"Исходный код" (2011)

Военный пилот Колтер таинственным образом оказывается в теле неизвестного мужчины в вагоне поезда. Стараясь разобраться в ситуации, он заводит разговор со своей соседкой. Однако через несколько минут звучит взрыв, разрушающий поезд. В следующее мгновение герой открывает глаза и обнаруживает себя внутри капсулы. С экрана Колтера приветствует неизвестная женщина в военной форме – она объясняет герою, что его выбрали исполнителем важной миссии по спасению жителей города от серии террористических атак. Пилоту предстоит довериться секретной программе "Исходный код" и кратковременной памяти некого Шона, в теле которого он ранее оказался. У него есть только 8 минут, которые он будет раз за разом переживать, пока не найдет заложенную в поезде бомбу и не раскроет личность террориста.

"Связь" (2012)

Компания друзей собирается на званый ужин. Молодые люди проводят время за разговорами, попивая вино, однако в какой-то момент замечают, что в доме пропала телефонная и мобильная связь, а затем и электричество. Девушка по имени Эмили, тем временем, вспоминает, что в эту ночь на небольшом от Земли расстоянии должна пролететь комета, и связывает происходящие сбои с космическим явлением. Мужчины решают разведать обстановку и выяснить, во всей ли округе выключился свет. Они обнаруживают, что электричество есть в одном единственном доме, направляются туда и видят в нем… своих двойников.

"Ошибка времени" (2014)