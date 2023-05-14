Российские мини-сериалы, которые можно посмотреть за несколько дней

Любителей сериалов с каждым годом становится все больше, как, собственно, и самих сериалов. Эта сфера киноиндустрии и в нашей стране активно развивается и представляет зрителю все больше проектов, за которыми хочется следить. Однако не каждый имеет возможности уделять просмотру сериалов целые месяцы, потому формат мини-сериалов крайне популярен и для многих актуален.

© Кадр из сериала "Нулевой пациент"

В этом материале "Рамблер" собрал подборку самых достойных отечественных мини-сериалов последних лет, которые можно посмотреть буквально за несколько дней.

Видео дня

"Топи", 2021 год

Пятеро молодых ребят из Москвы отправляются в путешествие в российскую глубинку к таинственному монастырю в надежде найти там ответы на свои вопросы. Каждый из них по какой-то причине находится практически на грани отчаяния и надеется, что поездка поможет наполнится энергией и отвлечься от душевных терзаний. Однако в своем путешествии они напрямую сталкиваются со своими внутренними страхами.

"Обоюдное согласие", 2022 год

В сериале рассказана история молодой учительницы, пережившей насилие со стороны своих старых друзей. Девушка принимает непростое решение обратиться в полицию из-за случившегося, однако влиятельность преступников, совершивших надругательство, оборачивает ситуацию против нее. А общественная огласка лишь ухудшает ситуацию – всеобщее осуждение нацелено именно на жертву.

"Нулевой пациент", 2022 год

Еще совсем молодой врач больницы, расположенной в Элисте, сталкивается с малоизученным на тот момент вирусом – ВИЧ, однако его предупреждения и подозрения отвергаются начальством. Понимая, что от этого зависит жизнь многих пациентов детской больницы, он принимает решение отправить анализы в столицу, и получает положительные результаты. Сериал о том, как в России появился ВИЧ и как по-разному вели себя в этой ситуации разные представители "системы".

"Король и Шут", 2023 год