4 легких фильма, которые помогут настроиться на лето

Первые теплые дни напоминают о приближающемся лете – самое время пересмотреть фильмы о путешествиях. "Рамблер" расскажет, какие из них порадуют вас своей легкостью.

© Кадр из фильма "Хороший год"

"Под солнцем Тосканы" (2003)

Главная героиня, писательница Фрэнсис, тяжело переживает развод, стремительно погружаясь в депрессию. С работой дела идут не лучше – творческий кризис дает о себе знать. На помощь приходят подруги: они уговаривают Фрэнсис отправиться в путешествие в Италию. Новая обстановка открывает в героине второе дыхание: она решает начать новую жизнь, заводит знакомства и наслаждается жизнью.

"Хороший год" (2006)

Успешный биржевый трейдер Макс наследует французское поместье своего дяди. Привыкший к активному ритму Лондона, герой не желает переезжать в Прованс и решает продать причитающуюся ему винодельню. С целью урегулирования необходимых для успешного проведения сделки вопросов он приезжает на родину своего родственника. По всем канонам романтической комедии, его планам не суждено сбыться. Он знакомится с очаровательной француженкой, которая поможет ему переосмыслить ценности жизни.

"Ешь, молись, люби" (2010)

Однажды успешная замужняя женщина Элизабет осознает, что ни карьера, ни муж ее не устраивают. Она решается на развод, а следом за ним – отправляется в путешествие по Италии, Индии и Бали. В ходе него она раз за разом выходит из привычной ей зоны комфорта, знакомится с людьми, открывает глаза на новые горизонты и учиться познавать саму себя. Все это происходит на фоне приятных глазу пейзажей и достопримечательностей.

"Письма к Джульетте" (2010)