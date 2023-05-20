5 вдохновляющих фильмов для тех, кто мечтает изменить жизнь
Тысячи людей по всему миру мечтают изменить свою жизнь. Однако решаются на это лишь немногие.
Порой для того, чтобы сделать первый шаг, достаточно лишь зарядиться порцией вдохновения. Во многом этому способствуют правильные фильмы, которые мотивируют на действия.
Подробнее о таких картинах – в материале "Рамблера".
"Последний отпуск", 2006
Джорджия Берд работает в магазине кухонной утвари. Жизнь героини меняется в одночасье, когда она узнает о смертельной болезни. Чтобы запомнить последние дни жизни, Берд отправляется на модный курорт, где ее по ошибке принимают за богатую особу. И Джорджия не намерена противиться обстоятельствам.
"Большие глаза", 2014
Биографическая драма повествует историю Маргарет Кин – жены знаменитого художника. Карьера мастера на пике, но внезапно его супруга во всеуслышание заявляет, что настоящий автор работ не он, а она.
"Дикая роза", 2018
С юности Роза-Линн мечтает стать кантри-звездой. Но есть несколько нюансов, которые мешают ей это сделать. Первый и самый весомый – не так давно она вышла из тюрьмы.
"Семь жизней", 2008
Инженер Бен отправляется в загадочное путешествие, в ходе которого он знакомится с семью людьми. В их числе – смертельно больная Эмили. Герой влюбляется в нее, еще не подозревая о том, как сильно эта любовь изменит его жизнь.
"Коко до Шанель", 2009
Байопик с Одри Тоту в главной роли рассказывает о жизни легендарного модельера Коко Шанель до того, как она стала знаменитой.