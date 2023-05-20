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5 вдохновляющих фильмов для тех, кто мечтает изменить жизнь

Тысячи людей по всему миру мечтают изменить свою жизнь. Однако решаются на это лишь немногие.

5 вдохновляющих фильмов для тех, кто мечтает изменить жизнь
© Кадр из фильма "Последний отпуск"

Порой для того, чтобы сделать первый шаг, достаточно лишь зарядиться порцией вдохновения. Во многом этому способствуют правильные фильмы, которые мотивируют на действия.

Подробнее о таких картинах – в материале "Рамблера".

"Последний отпуск", 2006

Кадр из фильма "Последний отпуск"

Джорджия Берд работает в магазине кухонной утвари. Жизнь героини меняется в одночасье, когда она узнает о смертельной болезни. Чтобы запомнить последние дни жизни, Берд отправляется на модный курорт, где ее по ошибке принимают за богатую особу. И Джорджия не намерена противиться обстоятельствам.

"Большие глаза", 2014

Кадр из фильма "Большие глаза"

Биографическая драма повествует историю Маргарет Кин – жены знаменитого художника. Карьера мастера на пике, но внезапно его супруга во всеуслышание заявляет, что настоящий автор работ не он, а она.

"Дикая роза", 2018

Кадр из фильма "Дикая роза"

С юности Роза-Линн мечтает стать кантри-звездой. Но есть несколько нюансов, которые мешают ей это сделать. Первый и самый весомый – не так давно она вышла из тюрьмы.

"Семь жизней", 2008

Кадр из фильма "Семь жизней"

Инженер Бен отправляется в загадочное путешествие, в ходе которого он знакомится с семью людьми. В их числе – смертельно больная Эмили. Герой влюбляется в нее, еще не подозревая о том, как сильно эта любовь изменит его жизнь.

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"Коко до Шанель", 2009

Кадр из фильма "Коко до Шанель"

Байопик с Одри Тоту в главной роли рассказывает о жизни легендарного модельера Коко Шанель до того, как она стала знаменитой.

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