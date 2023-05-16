"Атаке клонов" – 21 год: 7 интересных фактов об эпизоде
16 мая 2002 года в прокат вышли "Звездные войны: Эпизод 2 – Атака клонов". В честь памятной даты "Рамблер" расскажет интересные факты о фильме и его персонажах, которые вы, возможно, не знали.
- Это единственный эпизод культовый саги, не ставший самым кассовым в Америке в год выхода на большие экраны. Его опередили "Человек-паук" и "Властелин колец: Две крепости". Примечательно, что бюджет второго эпизода составил 115 миллионов долларов, и на тот момент он был считался самым дорогим элементом франшизы. Рекорд по дороговизне побил вышедший спустя 13 лет фильм "Звездные войны: Пробуждение силы". На него было затрачено 245 миллионов долларов.
- Предполагается, что авторы фильма размышляли над идеей сделать главным антагонистом женщину-ситха. Эта идея, как мы видим сейчас, не была одобрена. Однако она нашла отражение в дальнейшем. Речь о датомирке Асажж Вентресс – она занимает немаловажное место в произведениях, посвященных киновселенной.
- Планировалось, что Хью Куарши снова исполнит роль капитана Панаку, персонажа из первого эпизода. Однако компания "Lucasfilm" не дала актеру ознакомиться с полным сценарием – по этой причине он отказался участвовать в продолжении проекта. В этой связи Панаку пришлось убрать из сюжета и заменить его капитаном Тифо. Его сыграл Джей Лагаая.
- Йода в данном эпизоде полностью ненастоящий и является продуктом современных цифровых технологий. Кстати, гранд-мастер Ордена джедаев был номинирован на «Лучшего виртуального персонажа» премии канала "MTV". Но победа же досталась Голлуму.
- Пурпурный световой луч Мейса Винду одно время порождал таинственные версии. На самом же деле предыстория проста: Сэмюэл Л. Джексон любит этот цвет, поэтому предложил окрасить луч именно в него. Никто не возражал.
- Второй эпизод – единственный фильм киносаги, в котором камера после повествующих о предыстории начальных титров уходит вверх, а не опускается вниз, как во всех остальных эпизодах.
- Фильм длится 142 минуты и является самым длительным в сравнении с другими частями киносаги.