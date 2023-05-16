"Атаке клонов" – 21 год: 7 интересных фактов об эпизоде

Это единственный эпизод культовый саги, не ставший самым кассовым в Америке в год выхода на большие экраны. Его опередили "Человек-паук" и "Властелин колец: Две крепости". Примечательно, что бюджет второго эпизода составил 115 миллионов долларов, и на тот момент он был считался самым дорогим элементом франшизы. Рекорд по дороговизне побил вышедший спустя 13 лет фильм "Звездные войны: Пробуждение силы". На него было затрачено 245 миллионов долларов. Предполагается, что авторы фильма размышляли над идеей сделать главным антагонистом женщину-ситха. Эта идея, как мы видим сейчас, не была одобрена. Однако она нашла отражение в дальнейшем. Речь о датомирке Асажж Вентресс – она занимает немаловажное место в произведениях, посвященных киновселенной. Планировалось, что Хью Куарши снова исполнит роль капитана Панаку, персонажа из первого эпизода. Однако компания "Lucasfilm" не дала актеру ознакомиться с полным сценарием – по этой причине он отказался участвовать в продолжении проекта. В этой связи Панаку пришлось убрать из сюжета и заменить его капитаном Тифо. Его сыграл Джей Лагаая. Йода в данном эпизоде полностью ненастоящий и является продуктом современных цифровых технологий. Кстати, гранд-мастер Ордена джедаев был номинирован на «Лучшего виртуального персонажа» премии канала "MTV". Но победа же досталась Голлуму. Пурпурный световой луч Мейса Винду одно время порождал таинственные версии. На самом же деле предыстория проста: Сэмюэл Л. Джексон любит этот цвет, поэтому предложил окрасить луч именно в него. Никто не возражал. Второй эпизод – единственный фильм киносаги, в котором камера после повествующих о предыстории начальных титров уходит вверх, а не опускается вниз, как во всех остальных эпизодах. Фильм длится 142 минуты и является самым длительным в сравнении с другими частями киносаги.

16 мая 2002 года в прокат вышли "Звездные войны: Эпизод 2 – Атака клонов". В честь памятной даты "Рамблер" расскажет интересные факты о фильме и его персонажах, которые вы, возможно, не знали.