Кодекс Хейса: как появились любимые многими комедии

В 1930-ом году ныне Американская ассоциация кинокомпаний утвердила этический кодекс производства голливудских фильмов, который был поименован в честь политика Уильяма Хейса. Свод правил стал неофициальным национальным стандартом нравственной цензуры кинематографа в США. "Рамблер" расскажет, каким предписаниям должны были следовать режиссеры и сценаристы, и как кодекс повлиял на киноиндустрию.

© Кадр из фильма "Филадельфийская история"

Суть

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Согласно новым правилам, в фильмах нельзя было иллюстрировать любую соблазнительную наготу. При этом под запрет попадали не только обнаженные актеры и актрисы, но и их силуэты. В то же время можно было, но не рекомендовалось показывать лежащих в одной постели мужчину и женщину, сцены преднамеренного обольщения девушек и продолжительные поцелуи.

Обход

Такие ограничения сковывали создателей кинокартин. Из положений кодекса следовало, что любовным треугольникам, супружеским изменам и любым сексуальным взаимоотношениям вне брака не сулит появится на экранах кинотеатров. В попытках обойти введенные запреты на свет появился новый поджанр – комедия о возобновлении брака.

Идея заключалась в следующем. Сценаристы решили снимать фильмы, в которых главные герои разводятся в начале картины, и уже после этого начинают общаться с незнакомцами, флиртовать с ними, заводить романы. А к финальным титрам бывшие возлюбленные обязательно сходились. Все оказывались в выигрыше: зритель получал интересный сюжет, а киностудии – заполненные залы и прибыль. При этом для последних отсутствовал риск навлечь на себя гнев цензуры.

Примеры

Кадр из фильма "Это случилось однажды ночью"

"Это случилось однажды ночью" (1934) и "Филадельфийскую историю" (1940) обычно приводят в качестве примеров таких комедий.

Отмена

Однако история поджанра длилась недолго. Постепенно создали фильмов стали отказываться от устаревшего кодекса Хейса, а государство им не противилось. Так, например, в 1952-ом году Верховный суд США постановил, что кинофильмы имеют право на защиту первой поправки к Конституции о свободе слова.