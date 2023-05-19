Три драмы, которые вы посмотрите на одном дыхании

Иногда нам хочется не просто весело провести время за просмотром кино, а увидеть что-то глубокое, захватывающее, не такое легкое, но зато оставляющее в нас какую-то необычную эмоцию. "Рамблер" расскажет о трех драмах, которые смотрятся на одном дыхании.

© Кадр из фильма "Женщина в золотом"

Эмили (2022)

Кадр из фильма "Эмили"

Эмили — это британский биографический драматический фильм 2022 года, написанный и снятый Фрэнсис О'Коннор в ее режиссерском дебюте. Это частично вымышленный портрет английской писательницы Эмили Бронте (которую играет талантливая Эмма Макки), сосредоточенный на вымышленных романтических отношениях с молодым священником Уильямом Вейтманом.

"Фильм обладает притягательной энергией, которая может быть и противоречит эпохе, но, безусловно, доставляет удовольствие. Фильм захватывающе рассказывает о женщине, преданной своему собственному пониманию свободы", — отмечают критики.

Женщина в золотом (2015)

Кадр из фильма "Женщина в золотом"

Фильм основан на реальной истории Марии Альтманн , пожилой еврейской беженки, живущей в Лос-Анджелесе, которая вместе со своим молодым адвокатом Рэнди Шенбергом почти десятилетие боролась с правительством Австрии за возвращение прав на картину Густава Климта, которая была украдена у ее родственников нацистами в Вене незадолго до Второй мировой войны. Альтманн довела свою судебную тяжбу до Верховного суда Соединенных Штатов.

"Хелен Миррен великолепна в роли настойчивой и убедительной женщины, которая отказалась махнуть рукой на несправедливость. Вы должны это увидеть", — комментируют зрители.

Ребекка (2020)

Ребекка — британский романтический триллер 2020 года, основанный на романе Дафны дю Морье «Ребекка» 1938 года. В фильме снимались Лили Джеймс и Арми Хаммер, которым удалось создать на экране ту самую химию.

Фильм об интригах, которые возникают после того, как молодая женщина выходит замуж за богатого вдовца, чья первая жена Ребекка погибла в загадочной катастрофе на лодке.