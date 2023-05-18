3 скандинавских детективных сериала, заслуживающих внимания

© Кадр из сериала "Детектив Вистинг"

Если вы любите качественные скандинавские детективы, а сериалы "Мост" и "Убийство" уже числятся в списке просмотренных, самое время познакомиться с другими картинами. "Рамблер" расскажет о трех проектах с захватывающим сюжетом, которые вы могли пропустить.

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"Святилище" (2019)

Хелена приезжает проведать свою сестру-близнеца Сири в элитную клинику-санаторий, в котором содержатся преступники с психическими заболеваниями. Встреча складывается не лучшим образом, так как Хелена отказывает родственнице в просьбе: Сири хочет, чтобы сестра провела несколько дней в лечебнице, выдавая себя за нее. После неудачного разговора, девушки ложатся спать. На следующее утро Хелена обнаруживает, что сестра пропала, а сотрудники клиники ей не верят. Девушке нужно избежать конфликтов с опасными пациентами и выбраться на свободу.

Сериал основан на бестселлере известной шведской писательницы Мари Хермансон. В числе других ее работ "Чумной остров" – один из лучших романов 2021 года по версии шведской Академии писателей криминального жанра.

"Детектив Вистинг" (2019 – 2021)

Кадр из сериала "Детектив Вистинг"

Главный герой, овдовевший инспектор полиции из норвежского Ларвика Уильям расследует загадочную гибель мужчины. Обнаруженные на месте преступления улики указывают на причастность к убийству преступника из США, которого уже более 20 лет не может разыскать ФБР. В этой связи к следственным действиям подключается спецагент внутренней разведки США. Героям нужно как можно скорее выяснить, где скрывается опасный нарушитель и каким образом ему удается оставаться незамеченным на протяжении столь длительного периода времени. И, конечно, предотвратить появления новых жертв.

Сериал экранизирована по романам современного писателя и бывшего следователя норвежской полиции Йорна Лиера Хорста.

"Расследование" (2020)

Кадр из сериала "Расследование"

События разворачиваются в Копенгагене в августе 2017 года. Журналистка Ким договаривается об интервью с известным датским дизайнером и изобретателем Петером. После посещения его самодельной подводной лодки девушка пропадает. Расследовать дело предстоит главе отдела убийств местной полиции Йенсу. Задача не из легких: судно затоплено, свидетели и улики отсутствуют, а главный подозреваемый уверяет, что высадил девушку с судна до инцидента и не имеет никакого отношения к ее гибели.