$79.91-0.1386.28-0.22

Актер Бенедикт Камбербэтч снимется в байопике о музыканте Бобе Дилане

Актер Бенедикт Камбербэтч сыграет фолк-певца Пита Сигера в биографическом фильме о музыканте Бобе Дилане "Совершенно незнакомый". Об этом пишет NME.

Камбербэтч снимется в байопике о Бобе Дилане
© globallookpress.com

Пит Сигер, роль которого исполнит Бенедикт Камбербэтч, сильно повлиял на карьеру Боба Дилана. Сигер поддерживал его с самого начала, помог издать первый альбом Columbia Records. Он также пригласил Дилана выступить на Ньюпортском фольклорном фестивале, на котором Сигер был в составе правления.

Снимать проект "Совершенно незнакомый" (A Complete Unknown) начнут летом. Планируется создать киноадаптацию книги Элайджи Уолда "Переход Боба Дилана к электрозвучанию". Фильм расскажет, как Дилан превращался в икону фолк-музыки.

Актер Джеки Чан заявил, что хочет сыграть супергероя

Самого музыканта сыграет Тимоти Шаламе, а его возлюбленную, художницу Сильви Руссо, — актриса Эль Фаннинг. Боб Дилан — один из продюсеров киноленты.

Ранее "Рамблер" рассказывал о зарубежных актрисах, которые сыграли русских женщин.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий