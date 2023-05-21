Камбербэтч снимется в байопике о Бобе Дилане

Актер Бенедикт Камбербэтч сыграет фолк-певца Пита Сигера в биографическом фильме о музыканте Бобе Дилане "Совершенно незнакомый". Об этом пишет NME .

Пит Сигер, роль которого исполнит Бенедикт Камбербэтч, сильно повлиял на карьеру Боба Дилана. Сигер поддерживал его с самого начала, помог издать первый альбом Columbia Records. Он также пригласил Дилана выступить на Ньюпортском фольклорном фестивале, на котором Сигер был в составе правления.