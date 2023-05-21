Камбербэтч снимется в байопике о Бобе Дилане

Актер Бенедикт Камбербэтч снимется в байопике о музыканте Бобе Дилане
Актер Бенедикт Камбербэтч сыграет фолк-певца Пита Сигера в биографическом фильме о музыканте Бобе Дилане "Совершенно незнакомый". Об этом пишет NME.
Пит Сигер, роль которого исполнит Бенедикт Камбербэтч, сильно повлиял на карьеру Боба Дилана. Сигер поддерживал его с самого начала, помог издать первый альбом Columbia Records. Он также пригласил Дилана выступить на Ньюпортском фольклорном фестивале, на котором Сигер был в составе правления.
Снимать проект "Совершенно незнакомый" (A Complete Unknown) начнут летом. Планируется создать киноадаптацию книги Элайджи Уолда "Переход Боба Дилана к электрозвучанию". Фильм расскажет, как Дилан превращался в икону фолк-музыки.
Самого музыканта сыграет Тимоти Шаламе, а его возлюбленную, художницу Сильви Руссо, — актриса Эль Фаннинг. Боб Дилан — один из продюсеров киноленты.
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