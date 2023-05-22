3 напряженных триллера про подозрительных соседей
Если вам нравятся триллеры, которые держат в напряжении до финальных титров, то самое время посмотреть фильмы о таинственных соседях. "Рамблер" расскажет о трех кинокартинах, которые заслуживают вашего внимания.
"Дорога на Арлингтон" (1998)
В центре сюжета Майкл – профессор истории в американском университете, в одиночку воспитывающий сына. Его жена, агент ФБР, трагически погибла в ходе операции по захвату преступников. Вдовец старается вернуться к нормальной жизни, но воспоминания о супруге и мысли о несправедливости не дают ему двигаться вперед. Однажды в дом по соседству въезжает супружеская пара с детьми, которая приходится Майклу по душе. Но чем больше времени профессор проводит с новыми знакомыми, тем больше вопросов у него возникает. Майкл ловит соседей на незначительных, но тем не менее расхождениях в рассказываемых ими историях о своей своей жизни, работе, знакомых. И это начинает его беспокоить.
"Паранойя" (2007)
Главный герой Кейл учится в школе и живет обычной жизнью до тех пор, пока не случается неприятный инцидент. Однажды во время занятий учитель негативно отзывается о покойном отце юноши. Кайл нападает на преподавателя и в результате оказывается под домашним арестом. Подросток проводит все свое время в четырех стенах за просмотром фильмов, сериалов, игрой в компьютер и приставку. Его мать подобный досуг не одобряет и вскоре ограничивает доступ к электрическим благам человечества. От скуки Кайл начинает подглядывать за соседями. В какой-то момент ему начинает казаться, что его сосед – разыскиваемый полицией похититель молодых девушек, которому посвящены выпуски новостей.
"Наблюдающий" (2022)
Молодая американка Джулия переезжает в Бухарест вместе со своим мужем, которому предложили работу на новом месте. Он проводит много времени в офисе, поэтому девушка предоставлена сама себе: в ежедневном ожидании возлюбленного она прогуливается по городу, любуется достопримечательностями, открывает для себя новые места и старается привыкнуть к новому дому. Однако все не так просто, как кажется: в городе орудует серийный убийца, которого полиции пока не удалось поймать. Ситуацию усугубляет сосед из дома напротив, который, как кажется Джулии, наблюдает за ней. Вскоре у нее возникает подозрение, что этот мужчина и есть опасный преступник.