3 напряженных триллера про подозрительных соседей

Если вам нравятся триллеры, которые держат в напряжении до финальных титров, то самое время посмотреть фильмы о таинственных соседях. "Рамблер" расскажет о трех кинокартинах, которые заслуживают вашего внимания.

© Кадр из фильма "Дорога на Арлингтон"

"Дорога на Арлингтон" (1998)

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В центре сюжета Майкл – профессор истории в американском университете, в одиночку воспитывающий сына. Его жена, агент ФБР, трагически погибла в ходе операции по захвату преступников. Вдовец старается вернуться к нормальной жизни, но воспоминания о супруге и мысли о несправедливости не дают ему двигаться вперед. Однажды в дом по соседству въезжает супружеская пара с детьми, которая приходится Майклу по душе. Но чем больше времени профессор проводит с новыми знакомыми, тем больше вопросов у него возникает. Майкл ловит соседей на незначительных, но тем не менее расхождениях в рассказываемых ими историях о своей своей жизни, работе, знакомых. И это начинает его беспокоить.

"Паранойя" (2007)

Главный герой Кейл учится в школе и живет обычной жизнью до тех пор, пока не случается неприятный инцидент. Однажды во время занятий учитель негативно отзывается о покойном отце юноши. Кайл нападает на преподавателя и в результате оказывается под домашним арестом. Подросток проводит все свое время в четырех стенах за просмотром фильмов, сериалов, игрой в компьютер и приставку. Его мать подобный досуг не одобряет и вскоре ограничивает доступ к электрическим благам человечества. От скуки Кайл начинает подглядывать за соседями. В какой-то момент ему начинает казаться, что его сосед – разыскиваемый полицией похититель молодых девушек, которому посвящены выпуски новостей.

"Наблюдающий" (2022)