Фильм "Пропавшая" стал самым просматриваемым в США

Фильм "Пропавшая", который создал режиссер Тимур Бекмамбетов со студией "Базелевс", возглавил рейтинг самых просматриваемых фильмов на стриминговой платформе Netflix. Об этом пишет "Российская газета".

© Кадр из фильма "Пропавшая"

Проект появился на площадке два дня назад, но за это время обогнал по количеству просмотров боевик "Мать", где главную роль исполнила Дженнифер Лопес, и "Мужчину по имени Отто" с Томом Хэнксом.

"Пропавшая" вышла на Netflix после успеха в мировом кинопрокате: картина заработала 45 миллионов долларов, при том что на ее производство потратили семь миллионов. Главную героиню сыграла Сторм Рид, известная по сериалу "Эйфория".