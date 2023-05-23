Фильм "Пропавшая" стал самым просматриваемым в США
Фильм "Пропавшая", который создал режиссер Тимур Бекмамбетов со студией "Базелевс", возглавил рейтинг самых просматриваемых фильмов на стриминговой платформе Netflix. Об этом пишет "Российская газета".
Проект появился на площадке два дня назад, но за это время обогнал по количеству просмотров боевик "Мать", где главную роль исполнила Дженнифер Лопес, и "Мужчину по имени Отто" с Томом Хэнксом.
"Пропавшая" вышла на Netflix после успеха в мировом кинопрокате: картина заработала 45 миллионов долларов, при том что на ее производство потратили семь миллионов. Главную героиню сыграла Сторм Рид, известная по сериалу "Эйфория".
Фильм представляет собой screenlife-триллер: в нем все действие происходит на экранах компьютера и гаджетов, которые принадлежат главным героям. Это продолжение другого проекта студии "Базелевс" — "Поиска", снятого в том же жанре.