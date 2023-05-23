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Фильм "Пропавшая" стал самым просматриваемым в США

Фильм "Пропавшая", который создал режиссер Тимур Бекмамбетов со студией "Базелевс", возглавил рейтинг самых просматриваемых фильмов на стриминговой платформе Netflix. Об этом пишет "Российская газета".

Фильм "Пропавшая" стал самым просматриваемым в США
© Кадр из фильма "Пропавшая"

Проект появился на площадке два дня назад, но за это время обогнал по количеству просмотров боевик "Мать", где главную роль исполнила Дженнифер Лопес, и "Мужчину по имени Отто" с Томом Хэнксом.

"Пропавшая" вышла на Netflix после успеха в мировом кинопрокате: картина заработала 45 миллионов долларов, при том что на ее производство потратили семь миллионов. Главную героиню сыграла Сторм Рид, известная по сериалу "Эйфория".

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Фильм представляет собой screenlife-триллер: в нем все действие происходит на экранах компьютера и гаджетов, которые принадлежат главным героям. Это продолжение другого проекта студии "Базелевс" — "Поиска", снятого в том же жанре.

Ранее "Джон Уик 4" возглавил кинопрокат в России и СНГ.

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