«Джон Уик 4» снова возглавил кинопрокат в России и СНГ

Фильм «Джон Уик 4» продолжает лидировать в кинопрокате России и СНГ уже в третий уикенд подряд. Об этом сообщается на сайте kinobusiness.ru.

Фото: Кадр из фильма «Джон Уик 4» Кадр из фильма «Джон Уик 4»

Сюжет картины закручен вокруг победы Уика над Правлением кланов. Однако чтобы получить свою свободу, ему придется столкнуться с новым врагом и его сообщниками.

Результаты кинопроката за выходные 6-9 апреля: «Джон Уик 4» собрал 92 млн рублей (в общей сложности уже 798 млн рублей), на втором месте «Мое прекрасное несчастье» с 45 млн рублей, на третьем — «Три мушкетера: Д'Артаньян» с 42 млн рублей.

Также в топ-5 попали фильмы «Коты Эрмитажа» (28 млн рублей) и «Братья Супер Марио в кино» (27 млн рублей). Общая выручка кинотеатров России за уикенд составила около 335-340 млн рублей.