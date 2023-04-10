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6 минут назад

Фильм «Джон Уик 4» снова возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные

Катерина Саломе

Фильм «Джон Уик 4» продолжает лидировать в кинопрокате России и СНГ уже в третий уикенд подряд. Об этом сообщается на сайте kinobusiness.ru.

«Джон Уик 4» снова возглавил кинопрокат в России и СНГ
Фото: Кадр из фильма «Джон Уик 4»Кадр из фильма «Джон Уик 4»

Сюжет картины закручен вокруг победы Уика над Правлением кланов. Однако чтобы получить свою свободу, ему придется столкнуться с новым врагом и его сообщниками.

Результаты кинопроката за выходные 6-9 апреля: «Джон Уик 4» собрал 92 млн рублей (в общей сложности уже 798 млн рублей), на втором месте «Мое прекрасное несчастье» с 45 млн рублей, на третьем — «Три мушкетера: Д'Артаньян» с 42 млн рублей.

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Также в топ-5 попали фильмы «Коты Эрмитажа» (28 млн рублей) и «Братья Супер Марио в кино» (27 млн рублей). Общая выручка кинотеатров России за уикенд составила около 335-340 млн рублей.

Ранее мы писали о том, что из "Джона Уика 4" вырезали половину реплик Киану Ривза.

Фильмы,Киану Ривз,
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