6 фактов о культовом "Сиянии" Стэнли Кубрика
43 года назад на экраны вышел фильм "Сияние" Стэнли Кубрика по одноименному роману "короля ужасов" Стивена Кинга. Интересные факты о создании кинокартины – в материале "Рамблера".
- Съемки длились 51 неделю вместо запланированных 17. Они стартовали в мае 1978 года и завершились в апреле 1979-го. Из-за того, что процесс создания "Сияния" значительно затянулся, Уоррен Битти и Стивен Спилберг были вынуждены отложить съемки кинокартин "Красные" и "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега".
- Для актрисы Шелли Дювалл участие в фильме было непростым. Режиссер велел съемочной группе не симпатизировать актрисе, не делать ей комплиментов, не подбадривать ее. В общем, запретил проявлять к ней любые теплые чувства. Сам Кубрик был груб с Шелли во время съемок: он регулярно придирался к ее актерской игре, критиковал ее и повышал голос на девушку, доводя актрису до нестабильного эмоционального состояния.
- Картину можно назвать семейным проектом. Исполнительным продюсером "Сияния" был зять Стэнли Кубрика, а жена и дочь режиссера помогали ему с подбором музыки.
- События в книге происходят в комнате под номером 217, а не 237. Но это не простая случайность: в расхождении "виноват" орегонский отель "Тимберлайн-Лодж", на территории которого проводились съемки отдельных эпизодов. Руководство попросило изменить номер комнаты, чтобы постояльцы не боялись заселяться в злосчастный номер 217, и он не простаивал. Позднее фанаты фильма узнали о данной уловке, но известие никоим образом не омрачило репутацию отеля. Совсем наоборот: номер 217 на протяжении некоторого периода времени бронировался чаще, чем любой другой из имеющихся.
- "Сияние" – единственный фильм Дэнни Ллойда, исполнившего роль сына главного героя. Кстати, мальчик не знал, что снимается в леденящем кровь фильме ужасов. Ллойдау было всего лишь 5 лет на момент начала съемок картины. Чтобы не травмировать детскую психику, Кубрик сказал Дэнни, что они снимают драму. Примечательно, что мальчик впервые посмотрел "Сияние" только спустя 10 лет – когда ему исполнилось 16 лет.
- Для финальной сцены, в которой Джек преследует Дэнии по заснеженному лабиринту живой изгороди, прежде чем окончательно умереть, было использовано 900 тонн соли.