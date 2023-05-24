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Кадр дня: как снимали главную батальную сцену "Храброго сердца"

28 лет назад на экраны вышел фильм о национальном герое Шотландии Уильяме Уоллесе.

Кадр дня: как снимали главную сцену "Храброго сердца"
© Кадр из фильма "Храброе сердце"

"Храброе сердце" завоевало 5 "Оскаров", а эпизод с битвой при Стерлинге был признан каналом "MTV" лучшей экшн-сценой. Подробнее о том, как она снималась, – в материале "Рамблер".

Кадр из фильма "Храброе сердце"

Эпизод считается самой значительной батальной сценой "Храброго сердца". Несмотря на то что битва занимает 20 минут от общего хронометража, ее снимали на протяжении шести недель. Всего в процессе было задействовано около 3 000 человек и 150 лошадей.

Примечательно, что в качестве массовки для батальных сцен привлекали членов резервной армии Ирландии, на территории которой и проходили съемки. Взводами командовали настоящие коммандос и капралы – они помогали создателям фильма организовывать бои с военной точки зрения. Возможно, по этой причине эпизод выглядит таким впечатляющим и реалистичным. Впрочем, как и другие сцены сражений кинокартины.

Многое зависело и от техники: эпизод появился на свет благодаря работе девяти камер. При этом одна из них представляла собой управляемое компьютером устройство покадровой анимации.

Самая дорогая сцена в сериале "Корона"

Нельзя не отметить, что битва в "Храбром сердце" воссоздана не совсем аутентично. Так как большая часть фильма снималась в Ирландии, сражение было снято в районе Карра-Плейн, на участке земли площадью 5 000 акров между городами Ньюбридж и Килдэр. Таким образом, в распоряжении съемочной группы попросту не было моста, на котором и происходила битва на самом деле. Данную неточность не раз подмечали как кинокритики, так и фанаты фильма.

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