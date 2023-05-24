Кадр дня: как снимали главную сцену "Храброго сердца"

Кадр дня: как снимали главную батальную сцену "Храброго сердца"
28 лет назад на экраны вышел фильм о национальном герое Шотландии Уильяме Уоллесе.
"Храброе сердце" завоевало 5 "Оскаров", а эпизод с битвой при Стерлинге был признан каналом "MTV" лучшей экшн-сценой. Подробнее о том, как она снималась, – в материале "Рамблер".
Эпизод считается самой значительной батальной сценой "Храброго сердца". Несмотря на то что битва занимает 20 минут от общего хронометража, ее снимали на протяжении шести недель. Всего в процессе было задействовано около 3 000 человек и 150 лошадей.
Примечательно, что в качестве массовки для батальных сцен привлекали членов резервной армии Ирландии, на территории которой и проходили съемки. Взводами командовали настоящие коммандос и капралы – они помогали создателям фильма организовывать бои с военной точки зрения. Возможно, по этой причине эпизод выглядит таким впечатляющим и реалистичным. Впрочем, как и другие сцены сражений кинокартины.
Многое зависело и от техники: эпизод появился на свет благодаря работе девяти камер. При этом одна из них представляла собой управляемое компьютером устройство покадровой анимации.
Нельзя не отметить, что битва в "Храбром сердце" воссоздана не совсем аутентично. Так как большая часть фильма снималась в Ирландии, сражение было снято в районе Карра-Плейн, на участке земли площадью 5 000 акров между городами Ньюбридж и Килдэр. Таким образом, в распоряжении съемочной группы попросту не было моста, на котором и происходила битва на самом деле. Данную неточность не раз подмечали как кинокритики, так и фанаты фильма.