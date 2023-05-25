Каннский кинофестиваль 2023 года: обзоры фильмов

76-й Каннский кинофестиваль постепенно подходит к концу. Он открылся вечером 16 мая в зале «Люмьер» и закончится 27 мая — церемонией награждения. За эти дни одну из пальмовых ветвей уже выдали — ее получил актер Харрисон Форд, которого удостоили высокой награды за «жизненные достижения».

© Кадр из фильма «Город астероидов»

Издание Deadline сделало краткие рецензии на каждую картину, уже представленную на всемирно известном фестивале.

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Фильмы основного конкурса

В основном конкурсе Каннского кинофестиваля в этом году участвует 21 фильм. В нем есть как картины от знаменитых режиссеров, вроде Уэса Андерсона или Нури Бильге Джелйна, так и пока не так неизвестных дебютантов.

«О сухой траве»

Фильм Нури Бильге Джелайна с Дениз Челилоглу, Эдже Багчи и Мерве Диздаром в главных ролях является еще одной возможностью для поклонников проникнуть в мир режиссера. Они смогут увидеть его хитрые политические отсылки и на некоторое время успокоится, в то время как жизнь будет продолжаться.

Главным героем фильма является школьный учитель из Восточной Анатолии, которого обвинили в педофилии.

«Траектория падения»

Кадр из фильма «Траектория падения»

Картина Жюстин Триет представляет собой фильм, который исследует проблемы злорадства и простого болезненного человеческого любопытства. Главная героиня фильма — немецкая писательница, муж которой загадочно погибает, упав со скалы. Ее подозревают в убийстве, а единственный свидетель трагедии, её незрячий сын, начинает сомневаться в невиновности матери.

В фильме снялись Сандра Хюллер, Суонн Арло, Майло Мачадо Гранер, Сэмюэл Тейс. Издание отмечает, что, если бы фильм был простым детективом, то тоже был бы приятным, однако мастерский ход режиссера ниспровергает удовольствие от условностей жанра.

«Город астероидов»

Картина Уэса Андерсона в очередной раз собрала огромный звездный состав — в нем снялись Том Хэнкс, Джейсон Шварцман, Скарлет Йоханссон, Эдвард Нортон, Эдриан Броуди и другие. Действие фильма разворачивается в 1955 году на съезде наблюдателей за звездами в вымышленном американском городке.

Сам стиль Андерсона всегда можно узнать с самого начала — сцены следуют друг за другом и имеют моментальность и срочность, которые соответствуют скорости подачи диалогов. Картина имеет свой стиль, который одновременно характерен и забавен. Хоть за повествованием порой сложно уследить, в целом создается ощущение, что это не имеет решающего значения.

«Банель и Адама»

«Банель и Адама» — художественный фильм франко-сенегальского режиссёра Рамата-Тулай Си, снятый на языке фула. Действие картины происходит в деревне на севере Сенегала. Две девушки решают жить отдельно от общины, что имеет для них непредвиденные последствия со стороны бывших соседей.

Картина имеет много ярких визуальных образов — от яркой одежды до песчаной бури, которая, кажется, выскакивает из экрана. В ролях снялись Хади Мане и Мамаду Диалло.

«Черные мухи»

Художественный фильм режиссера Жана-Стефана Совера является экранизацией одноименного романа Шеннона Берка. Главные роли в картине сыграли Шон Пенн, Тай Шеридан и Кэтрин Уотерстон.

Драматическое произведение рассказывает о молодом человеке, который готовится к поступлению в медицинскую школу и отправляется в поездку с ветераном-парамедиком в Нью-Йорке. Фильм служит напоминанием о том, насколько испорченной может быть Америка. Однако, несмотря на очевидные навыки прославленного французского режиссера, происходящее на экране рубят трудности перевода, которые не позволяют фильму по-настоящему взлететь.

«Клуб Зеро»

Кадр из фильма «Клуб Зеро»

Фильм режиссера Джессики Хауснер рассказывает историю учительницы в частной средней школе, мисс Новак, которую сыграла Миа Васиковска. Она пытается поменять устоявшиеся привычки в сфере питания в частной школе, а ее последователи образуют закрытый «клуб Зеро».

Обзорщики отмечают, что в картине есть чему восхититься, однако одновременно с этим есть желание, чтобы история превратилась во что-то до этого незнакомое и перенесло зрителя туда, где он еще не бывал.

«Мертвые листья»

Художественный фильм финского режиссера Аки Каурисмяки является продолжением его «Пролетарской трилогии». Главными героями картины стали двое молодых людей, которые случайно встречаются в ночном Хельсинки, а потом пытаются снова найти друг друга. Их роли сыграли Альма Певсти и Юсси Ватанен.

По мнению рецензента, картина является настоящей жемчужиной Каннского кинофестиваля, которая сорвала аплодисменты на раннем утреннем показе. Самого Каурисмяки вместе журналисты назвали человеком, который принес Финляндии большую часть кинематографического успеха страны за последние четыре десятилетия.

«Подстрекательница»

В центре картины режиссера Карим Айноуз находится Екатерина Парр, шестая и последняя жена Генриха VIII, роль которой сыграла Алисия Викандер. Вместе с ней в фильме сыграли Джуд Лоу, Саймон Рассел Бил, Эдди Марсан, Сэм Райли и Эрин Доэрти.

Deadline считает фильм прекрасной демонстрацией талантов Викандера и Лоу, который действительно становится непревзойденным характерным актером своего поколения.

«Возвращение»

Фильм Кэтрин Корсини рассказывает о женщине Хедидже, которой за сорок, и двух ее дочерях, Джессике и Фаре. Вместе они возвращаются на Корсику после пятнадцатилетнего отсутствия после трагического события.

Критики отнеслись к картине сравнительно прохладно, отметив ее затянутость и слишком большое количество моментов, когда зрителя заставляют почувствовать себя девушкой-подростком, которой явно нечем заняться в деревне.

«Похищенный»

Художественный фильм итальянского режиссёра Марко Беллоккьо, главные роли в котором сыграли Фабрицио Джифуни, Филиппо Тими, Фаусто Руссо Алеси. Картина рассказывает о похищении еврейского мальчика Эдгардо Мортару, которого обращают в католика по приказу Папы Римского. По мере того, как Эдгардо растет, влияние церкви начинает медленно сходить на нет.

Критики отмечают в фильме бодрящий антиклерикализм, который попадает в душу к тем, кто вырос католиком. Вместе с тем режиссер показал, насколько соблазнительными могут быть колокола, запахи, поэзия и музыка церкви.

«Май, декабрь»

Кадр из фильма «Май, декабрь»

Фильм американского режиссера Тодда Хейнса рассказывает о супругах Джо и Грейси, которые когда-то были учеником и учительницей, а теперь воспитывают близнецов. Об их истории решают снять художественный фильм, однако приезд актрисы в дом ставит семейное счастье под угрозу.

Фильм с Натали Портман, Джуллианой Мур и Чарльзом Мелтоном позволяет зрителю насладиться медленным развитием истории, никуда не торопясь и не ожидая невероятных поворотов сюжета.

«Монстр»

Художественный фильм японского режиссера Хирокадзу Корэ-Эды рассказывает о конфликте между школьным учителем и учеником. Последний начинает вести себя странно, и молодая мама, обеспокоенная этим, идет разбираться в школу.

Фильм Корэ-Эды пронизан гуманистическими темами, сосредоточенными на семье, которые явно волнуют режиссера.

«Рагу Додена Буффана»

Романтическая драма, поставленная режиссером Чан Ань Хунгом, открывает перед зрителем мир французской гастрономии. Он рассказывает об отношениях между Эжени, уважаемым шеф-поваром, и Доденом, гурманом, с которым она проработала 20 лет. По мере того, как они все сильнее влюбляются друг в друга, их связь превращается в роман и приводит к созданию восхитительных блюд, которые впечатляют даже самых знаменитых шеф-поваров мира.

Хоть сюжет и не удивит внезапными поворотами, а повествование довольно монотонно, «Рагу Додена Буффана» каким-то образом позволяет зрителю окунуться в праздник чувств.

«Молодость (Весна)»

Документальная картина китайского режиссера Ван Бина ставит перед собой цель не разоблачить злоупотребление в производстве и торговле одеждой в Китае, как может показаться на первый взгляд. Задача картины более тонка — исследовать связи и развитие культуры между людьми, которые вместе оказались в трудных обстоятельствах. Критики считают, что у Ван Бина это вышло.

«Зона интереса»

Фильм Джонатана Глейзера является экранизацией одноименного романа Мартина Эмиса. Действие происходит во время Второй мировой войны, а главные герои — комендант Освенцима, влюбленный в его жену немецкий офицер и еврей-заключённый.

По мнению критиков, «Зона интереса» даже без изображения насилия и страданий способна передать мучительные и пугающие ужасы Холокоста. Фильм будет преследовать зрителя своими пугающими ощущениями еще долго после просмотра.

«Особый взгляд»

В рамках «Особо взгляда» в этом году на Каннском кинофестивале представят 20 фильмов. Критики уже успели выделить «Царство животных» режиссера Томаса Кэйли, в котором снялись Ромен Дюрис, Адель Экзаркопулос, Пол Кирхер. Deadline считает, что фильмом можно наслаждаться за «чистую монету», не пытаясь выискивать контекст. Вместе с тем, если копнуть немного глубже, то глубокий и богатый шквал образов и идей со временем становится все замечательным и неотразимым.

Также зрители успели увидеть документальный фильм о женщинах в Афганистане от Сахры Мани — «Хлеб и розы». Как отмечает издание, если он и не сможет хоть как-то повлиять на ситуацию в стране, то хотя-бы гарантирует, что их испытания не будут забыты.

Не понравилась критикам картина «Безнадежный» корейского режиссера Ким Чан Хуна. По их мнению, в кадре зрителю показывают слишком много насилия, которое, может быть и привнесено из жизни, не работает в тандеме с историей.

Фильм «Как заниматься сексом» режиссера Молли Мэннига Уокера также оказалась отмечена критиками. Он представляет собой деконструкцию подростковых мечтаний и желаний самого создателя. Сюжет и повествование позволяют ощутить разницу между образом себя и реальностью — ведь все здесь, в мире без каких-либо взрослых, чувствуют себя старше и мудрее, чем они есть на самом деле. Однако драматизм проявляется каждый раз, когда реальность становится слишком реальной, чтобы продолжать ее игнорировать.

Вне конкурса

Вне конкурса на Каннском кинофестивале были показаны шесть фильмов и один сериал. Там были и эротический триллер Сэма Левинсона «Идол», который позволил увидеть захватывающую и сексуальную игру Лили-Роуз Депп, и последняя часть приключений знаменитого археолога — «Индиана Джонс и циферблат судьбы». Кроме того, в этой программе оказалась и новая картина Мартина Скорсезе «Убийцы Цветочной Луны», которая стала знаковым достижением в кино, показавшим историю индийского племени осейджей.

Кадр из фильма «Идол»