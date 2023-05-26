Ранние показы «Русалочки» вкупе с традиционными предпросмотрами уже принесли, по предварительным данным, 10 миллионов долларов. Об этом пишет Deadline.

Эта сумма складывается из «фан-показов по средам в 18.00 в 500 кинотеатрах премиум-класса и ранних просмотров, которые начались 25 мая», отмечается в статье.

По данным издания, если сумма за предварительные показы превысит 10,8 миллиона долларов, то «Русалочка» с Холли Бэйли в главной роли займет 6-е место по производительности среди фильмов с рейтингом PG и G в истории кино.

При этом новый фильм Disney уже превзошел ремейк «Аладдина», а также «Золушку».

«Тем не менее, «Русалочка» плывет медленнее, чем диснеевская же «Красавица и чудовище», выпущенная в 2017 году и собравшая 16,3 миллиона долларов на предпоказах», - отмечается в статье.

Напомним, летом 2020 года стало известно, что главную роль в ремейке мультфильма «Русалочка» сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли. Выбор именно ее на роль Ариэль, которая в оригинальном мультипликационном фильме белокожая, был раскритикован рядом зрителей.