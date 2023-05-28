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Отцы и дети: трогательные фильмы о взаимоотношениях двух поколений

Тема взаимоотношений детей и родителей никогда не теряет актуальности. Возможно, по этой причине кинокартины, посвященные общению представителей разных поколений, является такими популярными.

Отцы и дети: фильмы о взаимоотношениях двух поколений
© Unsplash

"Рамблер" расскажет о трех фильмах подобной тематики, которые не оставят вас равнодушными.

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"Истинные ценности" (1998)

Кадр из фильма "Истинные ценности"

Окончившая Гарвардский университет Эллен работает журналистом в известном нью-йоркском издании. Родители живут в маленьком провинциальном городке, и девушка, занятая построением успешной карьеры, не часто о них вспоминает. До определенного момента. Однажды отец сообщает дочери, что ее мать больна раком и мучительно страдает. Женщине требуется постоянный уход и внимание, к тому же, страшный недуг может в любой момент забрать ее жизнь. Глава семейства просит Эллен вернуться домой и помочь ему ухаживать за любимой. Девушка отвечает согласием и возвращается в семейное логово. Ей предстоит провести с мамой последние недели ее жизни и взглянуть на мир с нового ракурса.

За пронзительно сыгранную роль в этой кинокартине Мерил Стрип была номинирована на "Оскар" как лучшая актриса.

"Мачеха" (1998)

Кадр из фильма "Мачеха"

Главная героиня Изабель – успешная красивая женщина, которая встречается с разведенным отцом двоих детей. Несмотря на все свои старания понравиться им, девушке это никак не удается. Причина, вероятно, кроется в том, что мать Анны и Бена – Джеки – ревнует их к новой возлюбленной своего бывшего. Отношения между двумя соперницами выстраиваются тяжело, пока не становится известно, что Джеки смертельно больна. С этого момента становится не до конкуренции, ведь женщины понимают, что хотят одного и того же: одарить детей любовью и заботой.

Фильм посвящен матери режиссера Криса Коламбуса – женщина скончалась от рака за год до выхода картины.

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"Все путем" (2009)

Кадр из фильма "Все путем"

Пожилой вдовец по имени Фрэнк осознает, что связующим звеном семьи всегда была его жена. После трагических перемен в жизни мужчина решает наладить отношения со своими четырьмя детьми, о жизни которых он не так уж и много знает. На протяжении фильма Фрэнк путешествует по всей стране, общается с уже совсем взрослыми дочерями и сыновьями, параллельно переживая приятные (и не очень) события.

Фильм является ремейком одноименной итальянской картины 1990-го года под названием "У них все хорошо".

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