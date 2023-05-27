Мария Шукшина: яркие роли актрисы и телеведущей

Сегодня празднует свое 56-летие телеведущая, заслуженная артистка страны Мария Шукшина.

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Будущая актриса родилась в семье творческих людей. Мать – знаменитая актриса Лидия Федосеева, отец – выдающийся кинорежиссер, актер и сценарист Василий Шукшин.

РИА Новости

Гены талантливых родителей дали о себе знать совсем скоро. Мария дебютировала в кино в возрасте 1,5 лет в картине, которую режиссировал отец девочки. Спустя три года они вместе со своей сестрой сыграли дочерей главного героя в фильме "Печки-лавочки". Еще через два года Мария приняла участие в проекте режиссера, сценариста и народного артиста РCФСР Сергея Никоненко "Птицы над городом".

Несмотря на солидный опыт в съемках за еще совсем юными плечами, девушка решила не поступать на актерский факультет после окончания школы. Она пошла учиться в институт иностранных языков им. Мориса Тореза на переводчика. Некоторое время Мария работала по специальности, однако вскоре вернулась в кинематограф и продолжила строить карьеру актрисы.

Однако прежде, чем снискать славу, Мария реализовала себя в качестве телеведущей. В 1999-м году она начала вести телешоу, которое на сегодняшний день носит название "Жди меня". А спустя почти два десятилетия, в 2018-м году, Шукшина стала ведущей нового проекта на том же Первом канале – "В гости по утрам".

Несмотря на должность ведущей популярной телепередачи, Мария находила время на съемки в фильмах и сериалах. “Рамблер" расскажет, какие картины с участием актрисы стоит посмотреть, чтобы познакомиться с ее творчеством.

"Американская дочь" (1995)

Елена уходит от своего мужа Алексея и переезжает в США. С собой на другой континент она забирает и маленькую дочь, однако это происходит против воли отца. Спустя несколько лет главный герой наведывается в Америку, чтобы разыскать дочку и вернуть ее в Россию.

"Какая чудная игра" (1995)

Драма Петра Тодоровского о 1950-х годах, повествующая о четырех студентах института искусств. Они юны, изобретательны и стараются проживать свои годы счастливо и беззаботно. Но у судьбы на них другие планы: однажды юноши затевают розыгрыш, который изменит их жизнь на до и после.

"Похороните меня за плинтусом" (2008)

Саша, мальчик 8-и лет, живет с бабушкой и дедушкой. Они не хотят отдавать его на воспитание родной матери, так как считают дочь не лучшей кандидатурой и осуждают ее образ жизни. Пожилая женщина опекает любимого и постоянно болеющего внука, однако делает это с подчас безумной отдачей, которая постепенно перерастает в болезненную одержимость мальчиком и его здоровьем.

За роль в этом фильме Мария Шукшина была награждена премией "Ника".

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"Сделано в СССР" (2011)