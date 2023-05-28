Фильмы-головоломки для любителей запутанных сюжетов

Если романтичные мелодрамы и легкие комедии вам наскучили, самое время посмотреть кинокартины с неожиданными сюжетными поворотами. "Рамблер" расскажет о трех подобных фильмах, которые заставят ваши серые клеточки поработать.

© Кадр из фильма "Иллюзия полета"

"Игра" (1997)

Психологический триллер известного американского режиссера Дэвида Финчера.

Главному герою Николасу, успешному банкиру, не дает покоя самоубийство отца. Глава семьи в свой 48-й день рождения спрыгнул с крыши фамильного особняка. Вскоре 48 лет предстоит отметить и самому Николасу. Накануне праздника мужчина получает необычный подарок от брата – сертификат на пользование услугами фирмы, которая предлагает своим клиентам сыграть в загадочную игру. Родственник уверяет героя, что презент изменит его жизнь. Таинственная фирма, как и ее род занятий, вызывает сомнения у героя, однако он все же решает принять участие в игре.

"Иллюзия полета" (2005)

Сюжет драматического триллера основан на фильме Альфреда Хичкока "Леди исчезает".

Кайли летит со своей маленькой дочерью Джулией из Берлина в Нью-Йорк. Проспав во время полета несколько часов, Кайли обнаруживает, что ее дочь пропала. Перепуганная женщина начинает разыскивать девочку, однако ее старания не приносят никаких результатов. Бортпроводники уверяют Кайли, что в пассажирской ведомости рейса Джулии не было, а посадочный талон и вещи девочки пропали. Женщина начинает думать, что ее дочь похитили. Однако у экипажа и пассажиров своя версия: все находящиеся на борту считают, что пропажа Джулии – плод воображения Кайли.

"Неизвестный" (2011)

Триллер снят по бестселлеру лауреата Гонкуровской премии Дидье ван Ковеларта.