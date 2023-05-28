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Фильмы-головоломки для любителей запутанных сюжетов

Если романтичные мелодрамы и легкие комедии вам наскучили, самое время посмотреть кинокартины с неожиданными сюжетными поворотами. "Рамблер" расскажет о трех подобных фильмах, которые заставят ваши серые клеточки поработать.

Фильмы-головоломки для любителей запутанных сюжетов
© Кадр из фильма "Иллюзия полета"

"Игра" (1997)

Кадр из фильма "Игра"

Психологический триллер известного американского режиссера Дэвида Финчера.

Главному герою Николасу, успешному банкиру, не дает покоя самоубийство отца. Глава семьи в свой 48-й день рождения спрыгнул с крыши фамильного особняка. Вскоре 48 лет предстоит отметить и самому Николасу. Накануне праздника мужчина получает необычный подарок от брата – сертификат на пользование услугами фирмы, которая предлагает своим клиентам сыграть в загадочную игру. Родственник уверяет героя, что презент изменит его жизнь. Таинственная фирма, как и ее род занятий, вызывает сомнения у героя, однако он все же решает принять участие в игре.

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"Иллюзия полета" (2005)

Кадр из фильма "Иллюзия полета"

Сюжет драматического триллера основан на фильме Альфреда Хичкока "Леди исчезает".

Кайли летит со своей маленькой дочерью Джулией из Берлина в Нью-Йорк. Проспав во время полета несколько часов, Кайли обнаруживает, что ее дочь пропала. Перепуганная женщина начинает разыскивать девочку, однако ее старания не приносят никаких результатов. Бортпроводники уверяют Кайли, что в пассажирской ведомости рейса Джулии не было, а посадочный талон и вещи девочки пропали. Женщина начинает думать, что ее дочь похитили. Однако у экипажа и пассажиров своя версия: все находящиеся на борту считают, что пропажа Джулии – плод воображения Кайли.

"Неизвестный" (2011)

Кадр из фильма "Неизвестный"

Триллер снят по бестселлеру лауреата Гонкуровской премии Дидье ван Ковеларта.

Прибывший в Берлин на международный конгресс по биотехнологиям доктор Мартин по пути на мероприятие попадает в серьезную автомобильную аварию, из-за которой впадает в кому. После пробуждения оказывается, что у героя частичная амнезия, а все его документы утеряны. Спустя некоторое время Мартин приходит к выводу, что его личность присвоена другим человеком. Усугубляет ситуацию тот факт, что собственная жена не признает Мартина. У героя остается один выход: разобраться в случившемся, чего бы ему это ни стоило.

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