Не только "Голубая лагуна": 5 ярких ролей Брук Шилдс

Сегодня отмечает свое 58-летие популярная американская актриса и модель Брук Криста Шилдс.

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Несмотря на то что она прославилась ролью юной и прекрасной обитательницы заброшенного острова в "Голубой лагуне", звезда может похвастаться участием и в других не менее достойных кинокартинах.

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Проекты с именинницей, достойные вашего внимания, – в материале "Рамблер".

"Бесконечная любовь" (1981)

Кадр из фильма "Бесконечная любовь"

Главные герои Дэвид и Джейд – современные Ромео и Джульетта. Родители молодых влюбленных не враждуют между собой, однако категорически против зарождающихся отношений. Этому есть простое объяснение: их дочь совсем юна, ей 15 лет. Мать и отец и считают, что для любовных дел она еще не доросла. К тому же, избранник Джейд начинает вести себя агрессивно: однажды он, обиженный на родителей девушки, сжигает их дом.

"Сахара" (1983)

1927-ой год. Красавица по имени Дейл решает выступать в гонках по Сахаре вместо своего умершего отца. С этой целью она даже переодевается в мужчину, так как представительницам прекрасного пола участвовать в соревнованиях строго запрещено. Итак, настает долгожданный ответственный день. Дейл за рулем стремится к финишной прямой, и в один момент съезжает с трассы, чтобы сократить маршрут. Все идет не по плану: девушка попадает в плен к бедуинам и становится их пленницей.

"Бренда Старр" (1989)

Кадр из фильма "Бренда Старр"

Главный герой, талантливый художник Майк, создает комикс о девушке Бренде Старр. Она талантливый, бесстрашный журналист и изумительно красива. Однажды главная героиня рисованной истории оживает и осознает, что создатель недооценил ее. Бренда принимает решение перенестись из комикса в реальную жизнь и отправляется в насыщенное путешествие.

"Ничто не вечно" (1995)

Экранизация одноименного романа известного американского писателя Сидни Шелдона. Три лучшие подруги работают врачами в окружной больнице в Сан-Франциско. Девушки профессионалы своего дела и с большой страстью относятся к выполнению возложенных на них обязанностей. Пациентом одной из подруг становится пожилой мужчина по имени Джон Кронин: он болен раком и в страшных муках доживает последние дни. Однажды он просит девушку помочь ему уйти из жизни, и после долгих размышлений врач соглашается на его просьбу. Однако на этом история не заканчивается: через какое-то время девушку арестовывают за убийство Джона.

"Помадные джунгли" (2008-2009)

Кадр из сериала "Помадные джунгли"