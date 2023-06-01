4 нашумевших фильма, которые еще не вышли, но их уже раскритиковали
Некоторые фильмы зрители принимаются критиковать еще до того, как они вышли на экраны. С одной стороны, это едва ли идет на пользу картине, ведь у аудитории уже складывается предвзятое отношение о ней. С другой стороны, фильм на слуху, а значит, велик шанс, что кинотеатры будут заполнены.
Чаще всего, если фильм и подвергается шквалу критики до премьеры, то происходит это из-за неподходящего, по мнению аудитории, актерского состава.
Подробнее о кинолентах, которые еще не вышли, но уже получили нелестные отзывы – в материале "Рамблера".
"Барби", Райан Гослинг
Когда в сети появились первые кадры со съемок новой картины Греты Гервиг "Барби", киноманы тут же принялись возмущаться – как роль Кена могла достаться Райану Гослингу? Прежде всего зрители раскритиковали причудливый образ звезды, а также отметили, что Гослинг староват для этой роли – в ноябре актеру исполнилось 42 года.
"Злая", Ариана Гранде
Основой картины стал знаменитый бродвейский мюзикл "Злая". Неудивительно, что в съемках фильма принимают участие артисты с впечатляющими вокальными данными. В частности, роль доброй волшебницы Глинды досталась Ариане Гранде.
Зрители не ставят под сомнение вокальные способности певицы, но не уверены в ее актерском таланте. Многие высказали опасение, что из-за такого сомнительного решения картина "Злая" провалится так же, как фильм "Кошки". К слову, последний звездные имена в титрах не спасли.
"Джокер: Безумие на двоих", Леди Гага
В сиквеле "Джокера" роль злодейки Харли Квинн досталась Леди Гаге. В отличие от Арианы Гранде, Гага регулярно снимается в громких проектах, однако фанаты вселенной DC сомневаются, что певица достойно справится с ролью Квинн.
Зрители критикуют посредственную актерскую игру Гаги и отмечают, что в кино она чаще всего предстает скучной и однообразной.
"Все закончится на нас", Блейк Лайвли
В январе 2023 года появилась новость о том, что 35-летняя Блейк Лайвли исполнит главную роль в экранизации бестселлера Колин Гувер "Все закончится на нас".
Поклонники романа с нетерпением ждут премьеры фильма, однако многие из них раскритиковали продюсеров, утвердивших Лайвли на главную роль.
В центре сюжета – 23-летняя рыжеволосая Лили Блум. Фанаты книги справедливо заметили, что Блейк не подходит ни по возрасту, ни по внешности. Зрители добавили, что куда разумнее было бы отдать роль звезде "Очень странных дел" Сэди Синк.