4 нашумевших фильма, которые еще не вышли, но их уже раскритиковали

Некоторые фильмы зрители принимаются критиковать еще до того, как они вышли на экраны. С одной стороны, это едва ли идет на пользу картине, ведь у аудитории уже складывается предвзятое отношение о ней. С другой стороны, фильм на слуху, а значит, велик шанс, что кинотеатры будут заполнены.

© Кадр из фильма "Барби"

Чаще всего, если фильм и подвергается шквалу критики до премьеры, то происходит это из-за неподходящего, по мнению аудитории, актерского состава.

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Подробнее о кинолентах, которые еще не вышли, но уже получили нелестные отзывы – в материале "Рамблера".

"Барби", Райан Гослинг

Кадр из фильма "Барби"

Когда в сети появились первые кадры со съемок новой картины Греты Гервиг "Барби", киноманы тут же принялись возмущаться – как роль Кена могла достаться Райану Гослингу? Прежде всего зрители раскритиковали причудливый образ звезды, а также отметили, что Гослинг староват для этой роли – в ноябре актеру исполнилось 42 года.

"Злая", Ариана Гранде

Соцсети

Основой картины стал знаменитый бродвейский мюзикл "Злая". Неудивительно, что в съемках фильма принимают участие артисты с впечатляющими вокальными данными. В частности, роль доброй волшебницы Глинды досталась Ариане Гранде.

Зрители не ставят под сомнение вокальные способности певицы, но не уверены в ее актерском таланте. Многие высказали опасение, что из-за такого сомнительного решения картина "Злая" провалится так же, как фильм "Кошки". К слову, последний звездные имена в титрах не спасли.

"Джокер: Безумие на двоих", Леди Гага

Кадр из фильма "Джокер: Безумие на двоих"

В сиквеле "Джокера" роль злодейки Харли Квинн досталась Леди Гаге. В отличие от Арианы Гранде, Гага регулярно снимается в громких проектах, однако фанаты вселенной DC сомневаются, что певица достойно справится с ролью Квинн.

Зрители критикуют посредственную актерскую игру Гаги и отмечают, что в кино она чаще всего предстает скучной и однообразной.

"Все закончится на нас", Блейк Лайвли

Соцсети

В январе 2023 года появилась новость о том, что 35-летняя Блейк Лайвли исполнит главную роль в экранизации бестселлера Колин Гувер "Все закончится на нас".

Поклонники романа с нетерпением ждут премьеры фильма, однако многие из них раскритиковали продюсеров, утвердивших Лайвли на главную роль.