5 фильмов, которые обязательно нужно посмотреть вместе с детьми

Один из самых простых способов весело и с пользой провести время с ребенком – посмотреть вместе фильм. Многие родители ошибочно полагают, что для просмотра с детьми следует выбирать исключительно мультфильмы.

© Кадр из фильма "Освободите Вилли"

Однако на самом деле кинематограф богат добрыми семейными картинами, которые будут одинаково интересны и ребенку, и взрослому.

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Подробнее о фильмах, которые непременно нужно посмотреть со своим чадом – в материале "Рамблера".

"Эдвард руки-ножницы", 1990

Одинокий ученый умер, не успев доделать свое изобретение – человеческое существо. Внешне герой ничем не отличается от людей, кроме одной детали – вместо рук у него ножницы. Из-за своей особенности он вынужден прятаться в замке, но однажды его обнаруживает добрая женщина.

"Освободите Вилли", 1993

Косатку разлучили с семьей, доставили в парк развлечений, прозвали Вилли и решили заработать на ней денег. Единственный, кто проникается сочувствием к животному – трудный подросток Джесси. Однажды герой приходит в парк, чтобы стереть неприличные надписи, которые написал когда-то, и внезапно встреча с Вилли переворачивает его жизнь с ног на голову.

"Лемони Сникет: 33 несчастья", 2004

Однажды Вайолет, Клаус и их маленькая сестра Солнышко сталкиваются с чередом несчастий. После чудовищного пожара дети остаются без дома и родителей. Опекуном малышей становится Граф Олаф, но вскоре выясняется, что он не граф, а злодей, который намерен заполучить наследство детей.

"Моя ужасная няня", 2005

В центре сюжета – няня-волшебница, которая попадает в дом к овдовевшему отцу семерых детей. Дети не отличаются покладистостью и уверены, что смогут выжить няню, как уже сделали это с ее предшественницами. Однако новая няня отнюдь не из робкого десятка.

"Ночь в музее", 2006