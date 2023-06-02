Холланд подтвердил старт съемок сиквела "Человека-паука"

Sony Pictures начала работу над "Человеком-пауком 4" с участием Тома Холланда. Однако производство ленты приостановлено в том числе из-за продолжающейся забастовки сценаристов, рассказала Variety продюсер Эми Паскаль.

© Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

Сам актер в ходе интервью изданию подтвердил данную информацию и сообщил, что работа над лентой действительно идет. Но, по его словам, на данный момент не готов даже примерный сценарий сиквела.

В скором времени состоится премьера сериала "Переполненная комната" в жанре психологического триллера – в нем Холланд исполнил роль Дэнни Салливана, арестованного за участие в перестрелке в Нью-Йорке в 1979 году. Актер, кстати, в том числе исполнял обязанности исполнительного продюсера картины.