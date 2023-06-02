Том Холланд подтвердил старт съемок сиквела "Человека-паука"
Sony Pictures начала работу над "Человеком-пауком 4" с участием Тома Холланда. Однако производство ленты приостановлено в том числе из-за продолжающейся забастовки сценаристов, рассказала Variety продюсер Эми Паскаль.
Сам актер в ходе интервью изданию подтвердил данную информацию и сообщил, что работа над лентой действительно идет. Но, по его словам, на данный момент не готов даже примерный сценарий сиквела.
В скором времени состоится премьера сериала "Переполненная комната" в жанре психологического триллера – в нем Холланд исполнил роль Дэнни Салливана, арестованного за участие в перестрелке в Нью-Йорке в 1979 году. Актер, кстати, в том числе исполнял обязанности исполнительного продюсера картины.
Ранее стало известно, что из-за съемок в данном сериале Том Холланд полностью отказался от алкоголя и уже больше года придерживается трезвого образа жизни.