Кино с психологом: что будет с героями фильма "Будьте моим мужем"

Легкая, красивая комедия, в которой так точно показана жизнь курортного советского города. В фильме ни одной откровенной сцены, но Андрей Миронов и Елена Проклова показывают такие чувства, что им очень верится.

© Кадр из фильма "Будьте моим мужем"

Как сложилась бы дальнейшая жизнь пары и что нужно сделать, чтобы отношения продолжались, "Рамблеру" рассказал заведующий кафедрой «Позитивная динамическая психотерапия» Академии социальных технологий Владимир Слабинский.

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Лирическая комедия «Будьте моим мужем» была поставлена великой Аллой Суриковой и вышла в прокат в 1981 году. Звездный актерский состав и талант режиссера предопределили многолетнюю популярность фильма. В некотором смысле можно сказать, что фильм стал визитной карточкой позднего Советского Союза. Неслучайно события происходят на фоне летнего пляжного отдыха.

Владимир Слабинский Заведующий кафедрой «Позитивная динамическая психотерапия» Академии социальных технологий

Уже через несколько лет случится «Перестройка», а пока советские люди хотели отдыхать на черноморских курортах. Зачастую такой отдых становился фетишем, его наличие или отсутствие предопределяли социальный статус человека. Сейчас в это трудно поверить, но то были времена регламентированного потребления. Важно, что фильм начинается со сцены, в которой главный герой – врач-педиатр Виктор – рассказывает о своем предстоящем отпуске маленькой девочке, пришедшей на прием в поликлинику.

Из рассказа мы узнаем, что Виктор 5 лет не был в отпуске и мечтает о море. Это важная деталь упоминается, но не анализируется кинокритиками. А между тем, она важна для понимания психологического портрета Виктора.

Как было принято в СССР, фильм не является чистой комедией. Он снят в популярном в то время стиле лирической или трагикомедии с элементами водевиля, что, по всей видимости, предопределило приглашение на главную роль одного из самых знаменитых и узнаваемых актеров того времени Андрея Миронова.

Итак, несмотря на наличие всех полагающихся в настоящей комедии приемов, как уже было сказано, фильм несет в себе серьезную идею. Это фильм о любви и сложности взаимоотношений двух взрослых людей – уже упомянутого Виктора и Наташи – матери-одиночки, работающей инженером на заводе. Несмотря на пышущую оптимизмом заключительную сцену у зрителей возникает вопрос о дальнейшем будущем героев. Будут ли они вместе? Если да – то насколько крепкой будет их семья?

Для лучшего понимания зрителям взаимоотношений в главной паре, Алла Сурикова вводит в повествование вторую пару – Альбину Петровну, сдающую комнаты летним квартирантам, и влюбленного в нее автоинструктора Ахиллеса.

Вторая пара тоже проживает свою эволюцию отношений, но у зрителей не возникает вопросов – настолько все очевидно. Альбина Петровна – сильная женщина, оставшаяся одна после ухода мужа, оказавшегося, с ее слов, аферистом, своими руками построила дом – «каждую гвоздулечку», на поверку оказывается женщиной не только сильной, но еще и романтичной. Даже деньги, которые она получает с отдыхающих, нужны ей, прежде всего, для реализации мечты. Сначала она мечтает об автомобиле, который планирует купить у Ахиллеса, попутно беря у него уроки вождения.

Когда же эта мечта рушится вследствие дальтонизма у Альбины Петровны, она легко переключается на мечту о яхте. При этом изменения цели покупки автомобиля на яхту не только не ухудшает, а даже укрепляет ее взаимоотношения с Ахиллесом, подталкивает его к решительным шагам.

Несомненно, эту пару ждут долгие годы совместной счастливой жизни, будучи людьми не только сильными, но и взрослыми, Альбина Петровна и Ахиллес умеют прощать друг друга, поддерживать и любить.

С главной парой все сложнее.

Используем психологическую реконструкцию для более подробного описания главного героя.

Виктор – из хорошей московской семьи, по всей видимости, родился в роддоме им. Грауэрмана. Живет с мамой, также, как герой другой культовой комедии доктор Женя Лукашин.

Виктор работает врачом-педиатром, он опытен и необычайно талантлив. Легко контактирует с детьми, пользуется авторитетом в коллективе. Но стал заведующим отделением. В 1980-е годы был очень популярен типаж мужчины-мальчика, не ставящего перед собой глобальных задач. При этом хорошо справляющегося с профессиональными обязанностями, но карьере предпочитающего творческое саморазвитие. Героические трудяги были уже не в почете, хотелось отдыхать на море, без пафоса.

Это типаж ролей Андрея Миронова и Олега Даля.

Как ни странно, но даже факт того, что Виктор 5 лет не был в отпуске, свидетельствует в пользу предложенного нами портрета. В СССР право на ежегодный отпуск было священным. Нужны были веские основания, чтобы вместо календарного отпуска брать денежную компенсацию. Однако это было возможным и некоторые люди использовали эту возможность для накопления средств на свою мечту.

Нам видится, что мечтой Виктора был автомобиль, дающий возможность путешествий в другие города и регионы страны. Видеть новые рассветы и закаты.

Пятилетние компенсации за неиспользованный отпуск плюс ежемесячные накопления из зарплаты, которые могли быть достаточно существенными с учетом проживания с мамой, позволяли собрать сумму на автомобиль.

Косвенно наши рассуждения подтверждает тот факт, что Виктор поехал в отпуск фактически без денег. Он не купил путевку в санаторий и в целях экономии предпочел отдых «дикарем». Собственно говоря, на нюансах «дикого» отдыха и строится комедия положений.

Уже сцена знакомства Виктора и Наташи на вокзале предопределяет их дальнейшие взаимоотношения. Елена Проклова играет роль женщины, внешне эмансипированной, но, по сути, слабой. Даже малолетнего сына она воспринимает скорее как друга, нежели своего ребенка. Неслучайно сын зовет ее по имени.

Обратившись в бесцеремонной манере к Виктору за помощью, Наташа, едва получив нужное, хамит и обесценивает сделанное для нее. Так ведут себя девочки-подростки, уверенные, что Вселенная вращается вокруг них. Но Виктору нравится ее красота, а хамство он принимает за материнскую опеку.

Зритель ничего на знает о матери Виктора, но можно предположить, что Наташа характером походит на нее. Благодаря этому, Виктор быстро находит общий язык с сыном Наташи, становясь ему, по сути, старшим братом. Поскольку фильм «Будьте моим мужем» до подробностей известен многим, нет резона описывать всю фабулу.

Вернемся к основному вопросу о будущем пары Виктора и Наташи. С большой долей вероятности они будут вместе, хотя зарегистрируют ли они в ЗАГСе свои отношений – зависит скорее не от них, а от мамы Виктора. Вне зависимости от этого их союз как союз двух влюбленных «подростков» мог бы быть достаточно счастливым и устойчивым. На этой ноте Алла Сурикова завершает фильм. Но современный зритель, к сожалению, знает, что всего несколько лет остается до начала «Перестройки»…